شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 29-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد المؤشر مكاسبه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 2570 نقطة، في ظل ارتفاع في قيمة التداول، وهو ما يعد إشارة إيجابية، كما تمكن المؤشر من الاغلاق اعلى الحد العلوي من مؤشر "Bollinger Bands" مما يفتح الباب امام المؤشر لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 2600 نقطة، وفي حالة تجاوزه فسيواصل المؤشر ارتفاعه لمستوى المقاومة التالي عند 2700 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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