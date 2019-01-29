شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 29-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 10704 نقطة، وذلك بعدما سجل انخفاض بلغ 10620 نقطة، مقتربا بذلك من مستوى الدعم 10600 نقطة، مع استمرار الضغط السلبي من خلال المؤشرات الفنية مثل ماكد وأيضا مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر حركة عرضية على المدى القصير ما بين مستوى 10600 نقطة ومستوى 10800 نقطة حتى اختراق احدهم. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.



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