شكرا لقرائتكم خبر عن 256 ألف شيك تجاري في عمليات «المقاصة» بنوفمبر والان نبدء بالتفاصيل



بلغ عدد الشيكات في عمليات المقاصة في البنوك السعودية بين (الأفراد والشركات) في المملكة خلال نوفمبر للعام 2018 أكثر من 256 ألف شيك بقيمة 21.7 مليار ريال، ليصبح عدد الشيكات المتداولة منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر 3.08 مليون شيك وبقيمة تجاوزت الـ 260.2 مليار ريال، وتعد الشيكات المتداولة أو ما يعرف بمقاصة الشيكات أحد المؤشرات الاقتصادية في المملكة، فكلما ارتفع حجم نمو الشيكات كان دليلاً على أن حالة الاقتصاد فيها بحالة نمو، كما أظهرت الإحصائيات ربع السنوية استحواذ الدمام منذ بداية 2018 وحتى نهاية الربع الثالث على نسبة 17.4% من إجمالي تلك المبالغ حيث بلغ إجمالي مبالغ المقاصة في الدمام أكثر من 37 مليار ريال، وبتحرير أكثر من 725 ألف شيك كثاني مناطق المملكة من حيث عدد الشيكات المحررة خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2018.

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