شكرا لقرائتكم خبر عن «الحداد للمزادات» تبدأ عامها الجديد بمزادات ناجحة والان نبدء بالتفاصيل
وعبر رئيس مجلس إدارة الشركة باقر الحداد عن شكره لجميع عملاء الشركة، الذين وضعوا ثقتهم في شركة الحداد خلال العام المنتهي 2018 كشركة معدات الجزيرة وشركة الحوطي المحدودة وشركة أكاسيا الخليج للمقاولات بالإضافة لأكثر من 30 شركة لا يسعنا ذكرها الآن، حيث إن هذه الشركات قد وثقت بشركة الحداد للمزادات وكنا عند حسن ظنهم فيما تم بيع ما يقارب العشرة آلاف قطعة متنوعة ما بين معدات وسيارات في مزاداتنا خلال العام 2018م. مضيفا إن خطط الشركة للعام 2019 مضاعفة مجهودها عبر زيادة عدد الموظفين لتتمكن من تنفيذ أكبر عدد من المزادات الناجحة بذات المعايير، التي تلتزم بها شركة الحداد للمزادات العلنية وعن مزادنا الحالي أتوجه بكل الشكر لمؤسسة صالح العسكر للمقاولات العامة متمنيا لها التوفيق في مشاريعها المستقبلية، مضيفا الحداد إن سبب اختيار العسكر لشركة الحداد لتمثلهم في بيع بضائعها هي السمعة الحسنة، التي تتمتع بها شركة الحداد، لا سيما أنها تسدد ثمن البضائع للشركات البائعة في المزاد خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من نهاية المزاد، مؤكدا أن شركة الحداد للمزادات تمثل حلقة وصل بين البائع والمشتري وهي أمانة تلتزم بها وقد بنت الشركة كامل شعارها انطلاقا من هذه المسؤولية والأمانة، فالحداد للمزادات تحفظ حقوق البائع والمشتري. وعن المزادات المستقبلية، أضاف باقر الحداد رئيس مجلس الإدارة إن الشركة استقبلت خلال الفترة الماضية مجموعة طلبات لعدد من الشركات الكبرى من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، ولكنها لم تقرر بعد أي المزادات ستنفذ أولا، فيما سيتم الإعلان قريبا عن موعد المزاد خلال الأيام القادمة.
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