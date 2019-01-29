شكرا لقرائتكم خبر عن 7 % الزيادة في المنشآت المسجلة بالتأمينات الاجتماعية والان نبدء بالتفاصيل

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن عدد المنشآت المسجلة بعمّال في نظام التأمينات الاجتماعية ارتفع خلال عام 2018 إلى 484 ألف منشأة بعد أن كان 452 ألف منشأة خلال عام 2017م.

وبيّن المتحدث الرسمي للمؤسسة عبدالله العبدالجبار أن عدد المنشآت المسجلة بعمّال ارتفع بنسبة 7.1% عام 2018م، حيث سجل الربع الأول نموا في إجمالي المنشآت، فيما شهد الربع الثاني انخفاضا طفيفا، لتعود في الربعين الثالث والرابع بتسجيل ارتفاعات متواصلة ليصل عددها الإجمالي إلى 484 ألف منشأة وهو أعلى رقم تصل له أعداد المنشآت المسجلة بعمّال في نظام التأمينات.

وأشار العبدالجبار إلى أن المنشآت الفردية تمثل ما نسبته 90% من إجمالي عدد المنشآت، وتتركز المنشآت في المكاتب الرئيسة الثلاثة الرياض، جدة والدمام، بنسبة 46.6%، بينما توزع بقية النسب على بقية المكاتب، منوها إلى أن نشاط التجارة والتشييد والبناء ونشاط الصناعات التحويلية يأتي في مقدمة الأنشطة الاقتصادية، حيث بلغت نسبته 75% من إجمالي عدد المنشآت.