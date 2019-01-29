شكرا لقرائتكم خبر عن 8.5 % التراجع في قيمة الواردات السلعية نوفمبر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

تراجعت الواردات السلعية، بنحو 8.5% خلال شهر نوفمبر 2018، مقارنة بالشهر المماثل من العام 2017، وفقا لما أظهرته بيانات أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء أمس.

» تراجع قيمة الواردات

أبانت الإحصاءات، تراجع قيمة واردات المملكة إلى 37.22 مليار ريال خلال نوفمبر الماضي، مقابل 40.69 مليار ريال بالشهر نفسه من العام السابق.

وعلى أساس شهري، سجلت قيمة الواردات انخفاضا نسبته 14.8% مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، بانخفاض قيمته 6.47 مليار ريال.

وأظهرت الإحصاءات أن انخفاض قيمة الواردات جاء نتيجة تراجع 7 أقسام رئيسية، مقابل ارتفاع 3 أقسام فقط، مقارنة بمستويات شهر نوفمبر 2017، إذ سجلت واردات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها، انخفاضا نسبته 16.5%، وهبطت واردات معدات النقل بنحو 4.6%، فيما ارتفعت قيمة الواردات من المنتجات المعدنية، بنسبة 7.1%، وسجلت واردات الأنسجة ومصنوعاتها، بنحو 4.1%.

» نمو الصادرات

وعلى أساس سنوي نمت قيمة الصادرات السلعية في نوفمبر الماضي لتبلغ 96.34 مليار ريال، مقابل 80.69 مليار ريال في الشهر المقابل من 2017.

وعلى أساس شهري، تراجعت قيمة الصادرات خلال نوفمبر بنسبة 15.5% عن شهر أكتوبر 2018 بما يعادل 17.65 مليار ريال.

وسجلت صادرات البترول، نموا في نوفمبر الماضي 22.8% مسجلة 75.79 مليار ريال، مقابل 61.73 مليار ريال في نوفمبر 2017، بزيادة 14.06 مليار ريال.

وزادت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات لـ 78.7% في نوفمبر 2018، مقارنة بنسبتها البالغة 76.5% في نوفمبر من العام السابق.

وانخفضت قيمة الصادرات البترولية 19.6% خلال نوفمبر عن أكتوبر بما يعادل 18.5 مليار ريال.

أما الصادرات غير البترولية، فسجلت ارتفاعا بنحو 8.4% إلى 20.56 مليار ريال، مقابل 18.96 مليار في نوفمبر من عام 2017، بتراجع 1.6 مليار ريال.

وانخفضت نسبتها من إجمالي الصادرات إلى 21.3% في نوفمبر 2018 مقارنة بـ 23.5% في نوفمبر من العام السابق.

وارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية 4.3% خلال نوفمبر عن شهر أكتوبر بقيمة 850 مليون ريال.