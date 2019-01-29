شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم مصرف الراجحي في ملتقى المسؤولية الاجتماعية في ظل رؤية 2030 والان نبدء بالتفاصيل

تم تكريم مصرف الراجحي في ملتقى البنوك السعودية والمسؤولية الاجتماعية في ظل رؤية 2030 الذي أقيم مؤخرا في جمعية الأطفال المعوقين بالرياض برعاية مؤسسة النقد العربي السعودي والمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية وجمعية الأطفال المعوقين، باعتباره الأول من حيث تنوع برامج المسؤولية الاجتماعية بالإضافة لكون المصرف الأول من حيث عدد الساعات التطوعية التي نفذها الموظفون والموظفات في المصرف خلال عام 2018م.

وقد اشتمل الملتقى على العديد من الفعاليات منها ندوة عن البنوك السعودية والمسؤولية الاجتماعية في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030م ودورة تدريبية بعنوان «العلاقة مستدامة بين القطاع غير الربحي والقطاع الخاص» بالإضافة إلى ورشة عمل بعنوان كيف ننمي الموارد المالية للجمعيات والفرق التطوعية من خلال برامج مجتمعية ذات جودة عالية، حيث شهد الملتقى حضورا مميزا من الجمعيات والبنوك والمهتمين بهذا المجال.

يذكر أن مصرف الراجحي نفذ خلال العام 2018م أكثر من 75 مبادرة تطوعية في 22 مدينة حول المملكة العربية السعودية شارك فيها 2904 موظفين وموظفات (2288 رجلا و616 امرأة) وبلغ عدد الساعات التطوعية 14115 ساعة كان نصيب الموظفين الرجال منها 11215 ساعة بينما نفذت الموظفات 2900 ساعة تطوعية.