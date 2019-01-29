شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم مصرف الراجحي في ملتقى المسؤولية الاجتماعية في ظل رؤية 2030 والان نبدء بالتفاصيل
وقد اشتمل الملتقى على العديد من الفعاليات منها ندوة عن البنوك السعودية والمسؤولية الاجتماعية في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030م ودورة تدريبية بعنوان «العلاقة مستدامة بين القطاع غير الربحي والقطاع الخاص» بالإضافة إلى ورشة عمل بعنوان كيف ننمي الموارد المالية للجمعيات والفرق التطوعية من خلال برامج مجتمعية ذات جودة عالية، حيث شهد الملتقى حضورا مميزا من الجمعيات والبنوك والمهتمين بهذا المجال.
يذكر أن مصرف الراجحي نفذ خلال العام 2018م أكثر من 75 مبادرة تطوعية في 22 مدينة حول المملكة العربية السعودية شارك فيها 2904 موظفين وموظفات (2288 رجلا و616 امرأة) وبلغ عدد الساعات التطوعية 14115 ساعة كان نصيب الموظفين الرجال منها 11215 ساعة بينما نفذت الموظفات 2900 ساعة تطوعية.
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