شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة التطبيقات الذكية للمطاعم بالشرقية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

تنظم غرفة الشرقية اليوم، ورشة عمل حول «تطبيقات توصيل طلبات المطاعم والمقاهي وتحديات السوق»، وذلك في مقر الغرفة الرئيس الساعة الخامسة والنصف مساءً. وقال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة الضيافة والترفيه حمد البوعلي: إنه أمام ما يشهده قطاع المطاعم والمقاهي من نمو متزايد، فإنه من الأهمية أن يدرك رواد المطاعم والمقاهي في المنطقة كافة الطرق والوسائل التي تعزز التنافسية ومنها التطبيقات الإلكترونية، وأن غرفة الشرقية، تعقد هذه الورشة، لإدراكها أهمية الحوار والنقاش حول الارتقاء بصناعة المطاعم والمقاهي في المملكة، مشيرًا إلى أن ما تطرحه الورشة اليوم يصب في دعم وتطوير وتحديث آليات تقديم الطلبات بما تمثله التطبيقات الإلكترونية سواء المتعلقة بتقديم الطلبات أو الدفع الإلكتروني من ميزة تنافسية تتماشى مع التطورات العالمية في ذلك الشأن، مما سيدفع بالقطاع - دون شك - إلى مزيدٍ من التنافسية وتحقيق التميز.



كانت هذه تفاصيل خبر مناقشة التطبيقات الذكية للمطاعم بالشرقية اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.