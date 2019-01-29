شكرا لقرائتكم الحكومة المصرية تطرح سندات لسد عجز الموازنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – "الحياة" | منذ 7 ساعات في 28 يناير 2019 - اخر تحديث في 28 يناير 2019 / 19:45

طرحت الحكومة المصرية سندات خزانة بقيمة 1.2 بليون جنيه (55.8 مليون دولار) لسد عجز الموازنة وتغطية التزاماتها المالية، في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2016.



وأعلن المصرف المركزي في بيان اليوم أنه طرح "نيابة عن وزارة المال سندات خزانة بقيمة 1.2 بليون جنيه وتدبير النفقات وتغطية الاحتياجات والالتزامات المالية". وأضاف أن "قيمة الطرح الأول بلغت نحو 750 مليون جنيه لأجل 5 سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 500 مليون جنيه وأجل 10 سنوات".

وكانت الحكومة المصرية اقترضت أمس من المصارف المحلية والعاملة في السوق المصرية 950 مليون دولارلسد عجز الموازنة أيضاً. وبلغت قيمة الطرح الأول نحو 8.5 بليون جنيه، لأجل 91 يوماً، بينما بلغت قيمة الطرح الثاني نحو 8.5 بليون جنيه لأجل 266 يوماً.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري إلى 240 بليون جنيه.