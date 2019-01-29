شكرا لقرائتكم خبر عن «إمباور» توفر خدمات تبريد لأكبر أربعة مشاريع والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
ضمن استراتيجيتها لتطوير بنيتها التحتية، وزيادة اعتماد حلول تبريد المناطق في مختلف مناطق إمارة دبي، تقوم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، بتوفير خدمات تبريد مناطق لأضخم أربعة مشاريع جديدة سيتم إنشاؤها خلال هذه السنة، والتي تم الإعلان عنها مؤخراً وهي: مشروع «دبي أرينا»، ومشروع توسعات سكن ومنتجعات «رويال أتلانتس» على جزيرة نخلة جميرا، ومشروع «جي بي آر 1»، وأخيراً مشروع «مسجد مركز دبي المالي العالمي»، بقدرة إجمالية تصل 19.250 طن تبريد، والمشاريع الأربعة المذكورة هي ضمن 5 مشاريع كبرى التي سيتم إنجازها خلال العام 2019، وهي تمثل نصف المشاريع الكبرى التي سيتم افتتاحها في منطقة الخليج لهذا العام، وفق ما ذكرته مجلة «كونستراكشن ويك أونلاين».
وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي ل «إمباور» إن الشركة تعزز البنية التحتية التي تبلغ حالياً 1.430 مليون طن من التبريد، من خلال توفير خدمات تبريد لأكثر من 1090 مبنى، وزيادة قاعدة متعامليها البالغة أكثر من 100 ألف.
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