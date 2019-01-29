انطلاق «هاكاثون الإمارات 2019» في فبراير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

ينطلق «هاكاثون الإمارات 2019» في الدولة اعتباراً من شهر فبراير/شباط القادم، في خطوة تستهدف صناعة مستقبل يقوم على التحليل العالمي للبيانات وصناعة الحلول الذكية لمواجهة التحديات في عالم سريع التغير، وذلك بحسب الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

قالت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، بمناسبة الإعلان عن إطلاق هاكاثون الإمارات - بيانات للسعادة وجودة الحياة في دورته الثانية، إن «الهاكاثون» يبني على تجربة متميزة وناجحة للدورة الأولى، ونتطلع إلى تعزيز تجربة «الهاكاثون» والبناء عليها، وتوسيع دائرة التحديات التي تركز عليها لتشمل مختلف القطاعات الحيوية في دولة الإمارات، وننتظر من المشاركين في الهاكاثون تطوير حلول مبتكرة واستباقية قابلة للتطبيق في دولة الإمارات والعالم.

وأكد حمد عبيد المنصوري، المدير العام للهيئة، في كلمته خلال مؤتمر صحفي، أمس، وجود أهداف رئيسية من وراء الحدث، تتمثل في زيادة فرص تحقيق مستهدفات المؤشر الوطني والأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، ودعم توجهات الدولة نحو الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، وتطبيق مفاهيم الحكومة الرقمية والمدينة الذكية وعصر البيانات الضخمة.

وتوقع المنصوري أن تشهد نسخة هذا العام مشاركة ومنافسة شديدة من قبل المهتمين بتحليل البيانات بعد النجاح الذي حققته النسخة الماضية، مشيراً إلى استهداف 200 فريق خلال العام الجاري، و300 متطوع و70 مراقباً و50 مدرباً، على أن تخرج الفرق المشاركة بأكثر من 80 فكرة قابلة للتطبيق.

وأشار المنصوري إلى أن الأسبوع الأول من الحدث سيخصص لهاكاثون أبوظبي من 3 إلى 5 فبراير، فيما سيشهد الأسبوع الثاني هاكاثون الشارقة من 10 إلى 12 فبراير، وعجمان من 11 إلى 13 فبراير، وأم القيوين من 12 إلى 14 فبراير، ورأس الخيمة من 19 إلى 21 فبراير، وهاكاثون دبي من 24 حتى 26 فبراير.

بينما سيتم في 3 مارس/آذار القادم، وبالتزامن مع اليوم العالمي للبيانات المفتوحة، تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل إمارة، مشيراً إلى أن دورة هذا العام ستبحث عن حلول مبتكرة للعديد من التحديات المتعلقة بالابتكار، الصحة، والبيئة، والاستدامة، والأمن والسلامة، والتوظيف، والتعليم، والتنمية الاجتماعية، والعدالة وتعزيز أسلوب الحياة في الإمارات.

وذكر المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أن عدد المشاركين المسجلين حتى الآن في «هاكاثون 2019» يصل إلى 400 مشارك، ونطمح وصولهم إلى 3 آلاف وذلك في مقابل 2046 مشاركاً مسجلاً في العام الماضي. ودعا المنصوري الجهات الحكومية إلى ضرورة زيادة مشاركة موظفيها في الهاكاثون.