شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات الأولى إقليميا في التبادل التجاري مع الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدرت الإمارات قائمة دول المنطقة في حجم التعاون مع الصين في مختلف المجالات طبقاً للتقرير الذي نشرته مجلة «ميد» أمس.
فقد تصدرت الإمارات دول المنطقة في حجم وارداتها من الصين والتي بلغت 28.7 مليار دولار عام 2017 بفارق عشر مليارات دولار عن السعودية التي جاءت ثانية.
كما حلت الإمارات في المرتبة الثانية بعد السعودية على قائمة دول المنطقة من حيث حجم صادراتها للصين خلال نفس الفترة والتي بلغت قيمتها 12.3 مليار دولار.
وعلى صعيد الاستثمارات في المشاريع بلغت مساهمة الاستثمارات الصينية في مشاريع داخل الدولة 1.3 مليار دولار،بينما بلغت قيمة المشاريع التي شاركت الصين في تنفيذها في الإمارات 2.5 مليار دولار خلال عام 2017.
وتوقعت المجلة استمرار نمو التبادل التجاري بين البلدين والتعاون في تنفيذ مشاريع استراتيجية في ظل مبادرة الطريق والحزام، خاصة في مشاريع النقل البحري والتي كان آخرها اتفاقية شركة «كوسكو» مع موانئ أبوظبي.
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