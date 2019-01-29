فروع «غرفة الشارقة» تنجح في تحقيق مستهدفاتها وتنفيذ برامجها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أنجزت إدارة الفروع في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خطتها التشغيلية لعام 2018، معلنة عن نجاح فروع الغرفة الأربعة في مناطق الذيد وكلباء وخورفكان ودبا الحصن، في تحقيق جميع المستهدفات وتنفيذ كافة البرامج المخطط لها خلال العام الماضي.

أكد خليل محمد المنصوري، مدير إدارة فروع «غرفة الشارقة»، حرص فروع الغرفة على تحقيق أعلى مستويات الرضى لدى المستثمرين ومجتمع الأعمال المحلي، عن جودة الخدمات ومستوى الأداء العام، ومختلف أنشطتها وفعالياتها الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن الإدارة تتطلع إلى مضاعفة جهودها خلال العام الجاري، لمواصلة البناء على ما تحقق وإطلاق مزيد من المبادرات، ترجمة لرؤية الغرفة في أن تكون محرك النمو لمجتمع الأعمال، وجعل الشارقة مركزاً عالمياً في ظل اقتصاد تنافسي ومستدام.

وقال إن فروع الغرفة وضعت تصوراً كاملاً وخطة شاملة وواضحة، للإسهام في تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية لغرفة الشارقة، ومواصلة الارتقاء بدورها، وقد تضمنت عدداً من المبادرات والبرامج والمشاريع ومؤشرات الأداء لتحقيق النتائج المرجوة، مضيفاً أن فروع الغرفة حرصت على تطوير أدائها وتعزيز فاعليتها تجاه أعضاء غرفة الشارقة المنتسبين، وخدمتهم على أكمل وجه، حيث بادرت إلى إطلاق مزيد من المشاريع والمبادرات الحيوية والمبتكرة خلال العام الماضي.

وتعاونت فروع الغرفة مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين والجهات الحكومية في الإمارة، ومن أبرزها دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، ومراكز «تسهيل».

وبادرت الغرفة إلى تقديم خدمات العضوية الإلكترونية عن طريق الموقع الإلكتروني للغرفة، وهو ما أسهم في التسهيل على أصحاب المنشآت، وساعدهم على تخليص إجراءات معاملاتهم إلكترونياً بسهولة ويسر.

ونفذت فروع الغرفة مجموعة من البرامج والفعاليات التي تم طرحها في الخطة التشغيلية للإدارة لعام 2018، شملت تنظيم زيارات ميدانية عدة على منشآت اقتصادية من مختلف القطاعات، وتنظيم إفطارات عمل للقطاع الخاص، بهدف بناء علاقات تواصل.كما نظمت فروع الغرفة ندوات وورش عمل للأعضاء المنتسبين لعضوية الغرفة، بهدف تعريف الأعضاء بخدماتها والإجراءات والقوانين المستحدثة، إضافة إلى المشاركة في عدد كبير من الفعاليات المجتمعية التي شهدتها الإمارة والدولة، إلى جانب تنظيم مهرجانات كبرى في المنطقتين الشرقية والوسطى لإمارة الشارقة، مثل «مهرجان الذيد للرطب» في مدينة الذيد، و«مهرجان المالح والصيد البحري» في مدينة دبا الحصن، و«مهرجان الساحل الشرقي للبيئة البحرية» في مدينة كلباء.