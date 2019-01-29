«جيه إل إل»: 5 عوامل ترسم ملامح سوق العقارات في الإمارات 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت شركة «جيه إل إل» للاستثمارات والاستشارات العقارية العالمية، عن 5 عوامل تعتقد أنها ستشكل ملامح السوق العقارية في الإمارات خلال عام 2019،وخلال الفعالية السنوية التي تقيمها الشركة تحت عنوان «نظرة على العام المقبل»، قدمت «جيه إل إل» مجموعةً من الآراء والأفكار التي تستعرض الفرص الناشئة في السوق.

وقال كريج بلامب، مدير الأبحاث في الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «تعتمد توقعات عام 2019 على سرعة تنفيذ القوانين والتشريعات التي سُنت العام الماضي بالإمارات والتي ستلعب دوراً رئيسياً في زيادة الطلب.وقال تييري ديلفو، الرئيس التنفيذي لشركة «جيه إل إل» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «ستواصل التكنولوجيا فرض تأثير رئيسي عبر جميع قطاعات السوق العقارية في الإمارات 2019.وتشتمل قائمة العوامل الأساسية التي ترسم ملامح الفرص الاستثمارية في سوق دبي العقارية 2019، والتي حددتها فعالية «نظرة على العام المقبل»، على:

المساحات المكتبية

يمثل التوجه العالمي نحو المساحات المكتبية المرنة أحد أكبر التحولات التي شهدها القطاع العقاري في منطقة أوروبا والشرق الأوسط . وتواصل دبي قيادة هذا التوجه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تحتل المدن الذكية أولوية أجندة الحكومة مع دخول رؤية 2021 طور التنفيذ. و مسألة دخول التكنولوجيا إلى مكان العمل ستسمح لمديري المرافق ومشغلي المباني بفرض رقابة وثيقة على أداء مبانيهم.

شهد قطاع التجزئة 2018 تحديات بسبب زيادة المعروض وتنامي التجارة الإلكترونية. ويعتمد الأداء المستقبلي للقطاع على مفاهيم الترفيه المبتكرة لتعزيز مستويات الإقبال والإنفاق.

الطلب على المرافق

يعزز نضج السوق الصناعي الطلب على المرافق المتخصصة مع ظهور مفهوم التجارة الإلكترونية وما تبعه من تحول رقمي على مستوى قطاع سلسلة التوريد، وهناك زيادة متزامنة في الطلب على المرافق الأكثر تخصصاً بما في ذلك مستودعات التخزين.

مبيعات الفنادق

شهد 2018 طفرة في مبيعات الفنادق في الإمارات، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه 2019 حيث يسعى المشغلون للانتقال إلى نموذج «الأصول الخفيفة» وبالتالي يعزز ثقة المستثمرين إثر تحسن شفافية السوق فيما يخص المعاملات الحديثة.