شكرا لقرائتكم خبر عن «إنتجريس» تشتري «فيرسوم» ب 4 مليارات دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة إنتجريس المنتجة للكيماويات أمس إنها ستشتري منافستها «فيرسوم ماتريالز» في صفقة مبادلة أسهم بنحو 4 مليارات دولار لتأسيس شركة ستنتج بصفة أساسية المكونات لصناعة أشباه الموصلات. وستملك «إنتجريس» 52.5 في المئة من الشركة الناتجة عن الصفقة. (رويترز)

كانت هذه تفاصيل خبر «إنتجريس» تشتري «فيرسوم» ب 4 مليارات دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.