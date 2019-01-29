«ريادة الأعمال والمهن» يسلط الضوء على منظومة الإبداع والابتكار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، ينظم مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، فعاليات ملتقى ريادة الأعمال والمهن تحت شعار «اقتصاد معرفي وتنافسي قائم على استشراف المستقبل والابتكار» وذلك خلال الفترة من 04 - 08 فبراير 2019، في العاصمة أبوظبي.

وأكدت مريم سالم الرميثي رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، أن ملتقى ريادة الأعمال والمهن، الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي، يحظى باهتمام ومتابعة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، مشيرة إلى دور سموها الكبير في دعم مبادرات وأعمال مجلس سيدات أعمال أبوظبي، ورعايتها الكريمة لمختلف أنشطته وفعالياته، التي تسهم في دعم وتمكين ريادة المرأة الإماراتية في مجال بيئة الأعمال، لتكون مساهماً قوياً وفاعلاً في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات.

وقالت الرميثي إن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على منظومة الإبداع والابتكار والتطوير التقني والذكاء الاصطناعي وأثرها في مستقبل تنمية ريادة الأعمال، والعمل على تشجيع صاحبات الأعمال والمهن من مختلف دول العالم على الاستفادة من بيئة الأعمال الاستثمارية الجاذبة والمواتية لمزاولة وممارسة الأعمال المختلفة في شتى القطاعات التجارية، ودعم روح الابتكار في دولة الإمارات لبناء اقتصاد تنافسي .