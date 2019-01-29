شكرا لقرائتكم خبر عن لو أنت موظف أو طالب.. إزاى تلتحق بالتدريبات الحكومية × 5 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت المادة 8 من قانون الخدمة المدنية أحقية العاملين وغير العاملين بالجهاز الإدارى للدولة فى التدريب على الأنشطة والأعمال التخصصة بوحدات الجهاز الإدارى، وخلال العام قبل الماضى صدر قرار الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط 97 لسنة 2017 بشأن نظام تدريب الشباب.

وفيما يلى 5 معلومات تهم موظفى الحكومة وطلاب الجامعات عن التدريبات بالجهاز الحكومى:-

-لا يشترط أن يكون المتدرب من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ويحق لطلاب الجماعات الالتحاق بهذه البرامج التدربية

-يتم الإعلان عن إتاحة فرص التدريب، وذلك من خلال إعلان إلكترونى على موقع بوابة الحكومة المصرية والمواقع الإلكترونية للوحدات الإدارية

-يتم تقديم طلب التدريب من خلال نموذج معد من الوحدة الإدارية فى مدة زمية محددة ويجب على راغب الالتحاق بالتدريب تقديم كافة البيانات والمستندات المطلوبة

-يجب على المتدرب أن يتابع كافة التعليمات والتوجيهات الصادرة من المتخصصين بالوحدة، كما يجب عليه الحفاظ على مواعيد التدريب المقررة

-يمنح المتدرب الذى أتم التدريب فى نهاية مدته شهادة من الوحدة باجتياز التدريب موضحًا بها مدة التدريب والأعمال التى تدرب عليها