«صندوق خليفة» و«اقتصادية أبوظبي» يبحثان تطوير المشاريع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

بحث صندوق خليفة لتطوير المشاريع، مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عدداً من المبادرات والمشاريع والبرامج والمحفزات الداعمة لريادة الأعمال، وتقديم كافة أنواع الدعم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تعزيز مساهمتها في قطاع الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي.

جاء ذلك خلال اجتماع عبدالله سعيد الدرمكي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، مع راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل الدائرة بالإنابة، في مقر الصندوق بأبوظبي مؤخراً، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

واطلع وكيل الدائرة خلال الاجتماع على نموذج العمل في الصندوق والتحديات التي تواجه رواد الأعمال المواطنين خلال مسيرتهم العملية، التي قدم بموجبها الصندوق عدداً من المقترحات تهدف إلى تطوير وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تنظيم ورشة عمل مشتركة بين الجانبين، بهدف استعراض عدد من الأنشطة الاقتصادية التي تسهم في تعزيز ريادة الأعمال ورفع الكفاءة التشغيلية، بما يحقق الأثر الإيجابي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال عبدالله سعيد الدرمكي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، إن الصندوق نجح خلال 12 عاماً من العمل، في تقديم الدعم المطلوب لرواد الأعمال المواطنين، وتشجيعهم على خوض غمار المشاريع الوطنية المبتكرة الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز بيئة العمل الحر، ودعم ثقافة ريادة الأعمال، مستنداً إلى استراتيجية واضحة قائمة على الابتكار والإبداع، انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة بتمكين الشباب المواطن في ريادة الأعمال، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأشاد راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل الدائرة بالإنابة، بالجهود المتميزة التي يقوم بها صندوق خليفة كجهة حكومية غير ربحية، في سبيل تطوير ريادة الأعمال في الدولة عموماً، وإمارة أبوظبي خصوصاً.