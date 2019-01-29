شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة عجمان» تنظم حلقة نقاشية حول الذكاء الاصطناعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365” ترأس عبد الله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، الحلقة النقاشية التي نظمتها الغرفة حول الذكاء الاصطناعي. وأكد رحب عبد الله المويجعي أهمية الحلقات النقاشية لتعزيز خبرات ومعارف الموظفين ضمن خطة تؤكد الاهتمام بتطوير الكادر البشري بغرفة عجمان، والخروج بنتائج وتوصيات تنعكس على أداء ومخرجات العمل وتطويره. قدم الحلقة النقاشية عدي الحيالي المتخصص في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أوضح أن الذكاء الاصطناعي من أهم نتائج الثورة الصناعية الرابعة ويعزز برمجة الحاسوب و يمكنه على التفكير واتخاذ القرارات وحل المشكلات بطريقة تحاكي قدرات الإنسان . مشيراً إلى تعدد أهداف الذكاء الاصطناعي وتسخيره لتحقيق الأهداف المؤسسية.

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