شكرا لقرائتكم خبر عن 85 مليار درهم ترفع سعة مطارات الإمارات إلى 300 مليون مسافر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، فعاليات «القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران» بدبي، تحت شعار «ربط الأسواق المتقدمة والناشئة عبر الاستثمار في قطاع الطيران» التي تنظمها الهيئة العامة للطيران المدني، بحضور أكثر من 20 وزيراً ورئيساً لهيئات الطيران، وأكثر من 500 مشارك، بالإضافة إلى نخبة من أكبر الشركات المتخصصة بقطاع الطيران، ومشغلي الطائرات والمستثمرين في قطاع الطيران، من أكثر من 50 دولة.

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بالمدير العام سيف السويدي، ومنظمة الطيران المدني الدولي «آيكاو» ممثلة بالدكتور أولومويوا بينارد أليو رئيس المجلس، مذكرة تفاهم لتطوير وتوسيع التعاون في تأسيس جائزة الشيخ محمد بن راشد العالمية للطيران. وتهدف المذكرة لإنشاء وتنفيذ جهود مشتركة لتعزيز تطوير الطيران المدني الدولي بطريقة آمنة ومنظمة.

وأكد سلطان المنصوري وزير الاقتصاد في كلمته الافتتاحية للقمة أن انعقاد القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران يهدف إلى تعزيز الاستثمار والنهوض بالملاحة الجوية الدولية، من خلال تشجيع المناقشات والاتفاقات بين الحكومات ورجال الأعمال والمستثمرين.

وقال المنصوري إنه من المتوقع أن تسهم الاستثمارات في مشاريع توسعة وتطوير المطارات بدولة الإمارات، والتي تصل قيمتها نحو 85 مليار درهم، بما يعادل 23 مليار دولار، في رفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطارات إلى 300 مليون مسافر سنوياً في المستقبل.

وأضاف المنصوري أنه بالتوازي مع الاستثمارات في المطارات، تقوم الناقلات الوطنية باستثمار مليارات الدولارات لشراء أحدث الطائرات، بما يساعد في تعزيز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي للدولة، وترسيخ موقعها كمحور رئيسي للطيران في المنطقة.

نمو الطلب

وقال: توقعاتنا تشير إلى أن صناعة النقل الجوي ستسجل نمواً في الطلب يتراوح بين 4.3% إلى %5 سنوياً خلال العقدين المقبلين، وهو ما يشير إلى أن الطلب على السفر يمكن أن يزيد بنسبة 2.5%، واستعداداً لهذا النمو، يوجد حالياً في الإمارات نحو 882 طائرة مسجلة لدى الهيئة، منها 503 طائرات لشركات الطيران الوطنية، فضلاً عن 630 طائرة قيد التسليم، فضلاً عن وجود شركتنا الوطنية «ستراتا للتصنيع»، المتخصصة في صناعة أجزاء هياكل الطائرات التي أصبحت مورداً من المستوى الأول، ولديها طلبيات تزيد قيمتها على 7.5 مليار دولار.

وأكد المنصوري أن الطيران في الإمارات أصبح إحدى أبرز الركائز المهمة في التنويع الاقتصادي، متوقعاً أن ترتفع مساهمة قطاع الطيران في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 15% حالياً إلى 20% خلال السنوات المقبلة، وذلك بالتزامن مع التزام الدولة بمستقبل الطيران، بالاستثمار في البنية التحتية والأصول والتقنيات الجديدة والمتخصصين في مجال الطيران.

وأشار المنصوري خلال الجلسة الأولى من القمة إلى الدور المهم الذي تلعبه الناقلات الوطنية في نمو الطلب على تمويل الطائرات بمختلف الأدوات التمويلية المتاحة، وذلك بفضل التوسع المستمر في تحديث أساطيل الطائرات، مشيراً إلى أن قيمة الالتزام تجاه تسليمات الطائرات الجديدة حتى 2029 يصل إلى 31 مليار دولار (113.8 مليار درهم)، فيما يتوقع أن تبلغ كلفة تجديد الطائرات نحو 150 مليون دولار بنهاية 2019.

وأكد أنه بحلول عام 2034 سيشهد قطاع الطيران المدني نمواً مضاعفاً في أعداد المسافرين مقارنةً بالأعوام السابقة، الأمر الذي يتطلب تنفيذ المزيد من الاستثمارات في مجال تحديث وتوسعة البنية التحتية للمطارات بجودة عالية، مشيراً إلى أن احتياجات الاستثمار العالمي في هذا المجال تتطلب مبلغ 1.8 تريليون دولار خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2030، الأمر الذي يبرز أهمية القمة في التواصل مع الحكومات والمستثمرين المحليين والدوليين والمستثمرين من أجل تشجيعهم على استكمال التمويل الحالي، والمخططات المالية في أصول الطيران، والبنية التحتية للطيران، بالإضافة إلى إشراك المستثمرين الجدد في سوق الطيران، مثل شركات التأمين، والصناديق السيادية، والبنوك، والمناطق الحرة، وشركات الهندسة المدنية، وشركات البناء، والعيادات، والجامعات وغيرها، لشرح الجدوى الاقتصادية للاستثمار في قطاع الطيران وفوائد ذلك على المجتمع ككل.

4.3 مليار راكب

وقال الدكتور بينارد أليو رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» في كلمته: «الطيران قطاع عالمي يربط بين الشعوب والثقافات والأعمال عبر القارات، ونحن نقدر أن نمو وتطور الطيران له أيضاً نتائج من حيث تخفيض وقت السفر، وتحسين القدرة على التوقعات ومصداقيتها، والاهتمامات البيئية العالمية، والحد من انبعاثات النقل الجوي، فضلاً عن الأهداف الوطنية والإقليمية الأخرى ذات الصلة بالتعليم والقدرة على التنمية البشرية. وتقوم «الإيكاو» بدور رئيسي في تعزيز الشراكات الفعالة بين المانحين والمستثمرين والدول، وتسهيل جمع الموارد، وتحديد وتنسيق وتقديم المساعدة إلى تلك الدول المحتاجة، بموجب مبادرة عدم ترك الدول خلف الركب».

وأضاف أليو أن شركات الطيران العالمية نقلت خلال العام الماضي نحو 4.3 مليار راكب و58 مليون طن من الشحنات على متن 38 مليون رحلة. مشيراً إلى أن الطيران مسؤول عن توفير فرص عمل ومهن مستدامة إلى أكثر من 65 مليون رجل وامرأة في جميع أنحاء العالم، بينما يساهمون في نفس الوقت بأكثر من 2.7 تريليون دولار للناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وذكر أليو أن منظمة الطيران المدني الدولي تفكر في خطط عالمية جديدة لدعم الأعمال المتعلقة بالاستدامة في مجال النقل الجوي والتنمية الاقتصادية وحماية البيئة.

محفزات جاذبة

وأكد سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن على القطاع الخاص أن يأخذ مكانه الطبيعي وأن يستفيد بشكل أكبر من الفرص الاستثمارية التي يوفرها قطاع الطيران في الإمارات، مشيراً إلى أن الدولة انتبهت مبكراً لأهمية استثمارات القطاع الخاص في قطاع الطيران ودوره في استدامة واستمرارية نمو القطاع، لذلك وفرت العديد من المحفزات للمستثمرين التي من شانها أن تشجعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الذي تعتبر الحكومة المساهم الرئيسي فيه.

وقال السويدي إن حجم استثمار القطاع الخاص في قطاع الطيران لايزال دون التوقعات، وهو متمركز في القطاعات المصاحبة والأنشطة الأقل تكلفة، في حين تستحوذ الحكومة على معظم الاستثمارات في هذا القطاع، على الرغم من تشجيعها المستمر للقطاع الخاص، لأخذ زمام المبادرة، بعد أن وفرت كل ما يحتاجه من تطور في البنية التشريعية والتحتية.

وشدد السويدي، على أن الدولة تفسح المجالات للقطاع الخاص ورجال الأعمال لأن الاستثمارات الحكومية لا يمكن أن تستمر لوحدها.

وأكد السويدي، أن الكثير من التشريعات تمت مراجعتها لتشجيع الاستثمارات، سواء كانت في قطاع الطيران الخاص أوالشحن والتدريب والصيانة، مشيراً إلى جملة من المحفزات الجاذبة للاستثمار، من بينها سهولة ممارسة الأعمال وعامل الأمن والأمان في الدولة وحماية الاستثمار وغيرها.

وشمل برنامج افتتاح القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران في يومه الأول إلقاء مجموعة من الكلمات الرئيسية والجلسات النقاشية المباشرة لصناع السياسات العليا وكبار رجال الأعمال، بهدف مشاركة تجاربهم وخبراتهم مع الوفود المشاركة، واستقراء الأوضاع الاقتصادية الراهنة والفرص الكامنة فيها.