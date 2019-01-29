إطلاق «بن عرار- إيستيلو» في أبوظبي

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أبرمت «بن عرار» القابضة الإماراتية اتفاقية شراكة استراتيجية مع «إيستيلو» الأسترالية، لتأسيس شركة «بن عرار - ايستيلو» العالمية لإدارة الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية.

وجاء إطلاق الشركة الجديدة، في اجتماع عقد في أبوظبي حضره عمير سعود بن عرار الظاهري رئيس مجلس إدارة «بن عرار» القابضة وأمل بوسلامة من شركة بن عرار القابضة، و بول أوجلفيو و كليفورد أولسون من «إيستيلو».

وقال عمير سعود بن عرار الظاهري : «أجرينا اتصالات مع العديد من ملاك الفنادق الذين يسعون للحصول على المشورة بشأن خيارات الإدارة، والذين أجابوا بأنهم لا يملكون أي خيار سوى التنازل عن إدارة فنادقهم لشركات السلاسل الفندقية.

وقال كليفورد أولسون، الرئيس التنفيذي للشركة الجديدة: «أنا متحمس للعمل مع عمير الظاهري وشبكته الواسعة ».