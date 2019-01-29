شكرا لقرائتكم خبر عن الاهتمام الكبير بالشراكة مع «أدنوك» يؤكد جاذبية الإمارات للاستثمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك» ومجموعة شركاتها، أنه تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بمد جسور التعاون، وإبرام الشراكات والعمل على تحقيق أقصى قيمة ممكنة من الموارد الطبيعية في أبوظبي، من خلال اعتماد التكنولوجيا المتطورة والمتقدمة، فإن «أدنوك» تعمل على بناء وتوثيق شراكات استراتيجية تسهم في تعزيز أعمالها في مختلف جوانب ومراحل قطاع النفط والغاز.

جاء ذلك في حوار مع ”الخليج 365”، عقب الإعلان عن توقيع اتفاقيتين بين شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة «إيني» الإيطالية و«أو أم في» النمساوية، وذلك للدخول في شراكة استراتيجية تشمل «أدنوك للتكرير»، وتأسيس شركة متخصصة في إدارة وتسويق منتجاتها تضم الشركاء الثلاثة (أدنوك، وإيني، وأو أم في).

وقال الجابر: «تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية مع «إيني» و«أو أم في»، ضمن مساعينا لتحقيق نقلة نوعية حقيقية وملموسة في «أدنوك» تسهم في ترسيخ مكانتها كشركة حديثة تستشرف المستقبل، وتركز على زيادة العائد الاقتصادي وتعزيز الربحية في كافة جوانب ومراحل الأعمال في قطاع النفط والغاز، بما فيها الاستكشاف والتطوير والإنتاج، والتكرير».

شركة متخصصة

وحول تفاصيل الشراكة الجديدة بين «أدنوك» و«إيني» و«أو أم في» قال: «حققت «أدنوك» إنجازاً كبيراً من خلال إبرام شراكة استراتيجية بالغة الأهمية، تصبح من خلالها «إيني» و«أو أم في» شركاء في «أدنوك للتكرير»، كما سيقوم الشركاء الثلاثة بإنشاء شركة متخصصة في إدارة وتسويق المنتجات».

وأضاف: «تشرفنا بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مراسم توقيع الاتفاقيتين إلى جانب جوزيبي كونتي، رئيس وزراء إيطاليا، وهارتويج لوجير، وزير المالية في النمسا، ممثلاً للمستشار النمساوي، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لدولة الإمارات كوجهة جاذبة للاستثمارات الخارجية».

وأوضح أنه بعد مزايدة تنافسية وإجراءات تفصيلية ودقيقة للتقييم الفني والتجاري، وكذلك بعد دراسة عامل القيمة المحلية المضافة، ستكون «إيني» شريكاً في «أدنوك للتكرير» بنسبة 20%، و«أو أم في» بنسبة 15%، وستحصل أدنوك على 21.3 مليار درهم نتيجة هذه الشراكة.

وبيّن أنه وفقاً للاتفاقيتين، ستؤسس كل من أدنوك و«إيني» و«أو أم في» في سوق أبوظبي العالمي، شركة متخصصة في إدارة وتسويق وتجارة وتداول منتجات شركة «أدنوك للتكرير».

ومن المتوقع أن تبدأ الشركة الجديدة تجارة السلع والمنتجات والمشتقات في عام 2020 بعد الحصول على الموافقات واستكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة.إجراءات تقييم دقيقة

وعن أسباب إقبال شركات عالمية مثل «إيني» و«أو أم في» لإبرام هذه الشراكة، أوضح د. سلطان أحمد الجابر، أنه كان هناك اهتمام كبير من شركات النفط والغاز العالمية بالشراكة مع «أدنوك»، وأن اختيار «إيني» و«أو إم في» جاء بعد إجراءات دقيقة للتقييم، شملت العديد من العوامل والمعايير التي ركزت على تحقيق أكبر فائدة للاقتصاد الوطني، وكذلك المساهمة في نقل التكنولوجيا المتطورة، موضحاً أن هذا الإقبال يعكس المستوى العالي لجودة أصول «أدنوك» التي تتيح ميزة التكامل بين المنشآت وإمكانية وصول المنتجات إلى الأسواق الرئيسية، إضافة إلى الفرص الواعدة للنمو التي توفرها استراتيجية «أدنوك» في مجال التكرير والبتروكيماويات.

وأضاف: «تؤكد هذه الشراكة نجاح نهج «أدنوك» المطوّر لتعزيز الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات المشتركة، والإدارة الاستباقية لمحفظة أصولها، وسجلها الحافل من الشراكات الناجحة على مدى خمسين عاماً الماضية في أعمالها بمختلف مجالات ومراحل قطاع النفط والغاز، حيث يتيح مجمع الرويس في منطقة الظفرة، إمكانات فريدة للنمو والتوسع بفضل موقعه الاستراتيجي المتميز، وحجم وتعدد وتنوع منتجاته في مجالات معالجة وتكرير الغاز والمواد الكيميائية والأسمدة، ومرافق الغاز الصناعية، التي تدعمها بنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية ذات مستوى عالمي».

وحول تماشي هذه الشراكة الجديدة مع النقلة النوعية التي تشهدها «أدنوك»، واستراتيجيتها لخلق وتعزيز القيمة، أشار الدكتور سلطان أحمد الجابر إلى أن «إيني» و«أو أم في» تمتلكان سجلاً حافلاً بالإنجازات في تعزيز القيمة، وخبرة واسعة في إدارة المصافي الكبيرة والمتطورة، وستقوم الشركتان بنقل التكنولوجيا المتقدمة والمهارات لهذه الشراكة الجديدة، إضافة إلى الخبرات التشغيلية في إدارة العمليات والمشاريع، موضحاً أن هذه الشراكة تحقق قيمة إضافية من خلال تعاون «إيني» و«أو أم في» مع «أدنوك»، لتأسيس شركة متخصصة في إدارة وتسويق منتجات «أدنوك للتكرير» لتكون عند اكتمال إجراءات تأسيسها، الجهة التي تتولى تصدير ما يعادل 70% تقريباً من إجمالي الإنتاج، فيما تستمر «أدنوك» في إدارة الإمداد المحلي من خلال دائرة التسويق والإمداد والتجارة في الشركة.

أول شراكة عالمية مهمة

وعن مساهمة هذه الشراكة في تنفيذ استراتيجية «أدنوك للتكرير والبتروكيماويات» التي تم الإعلان عنها في مايو الماضي، وخطط تطوير الرويس، أكد أن هذه الخطوة تمثل أول شراكة عالمية مهمة في التكرير والبتروكيماويات منذ إعلان «أدنوك» عن استراتيجيتها في هذا المجال، خلال «ملتقى الاستثمار في التكرير والبتروكيماويات» في مايو 2018، كما أنها تسهم بصورة كبيرة في تنفيذ خطط «أدنوك» وتحقيق هدفها بأن تصبح لاعباً عالمياً رائداً في التكرير والبتروكيماويات.

وقال: «تهدف استراتيجية التكرير والبتروكيماويات إلى تعزيز القيمة في هذا المجال، الذي يشهد نمواً عالمياً في الطلب، خاصة من قبل الاقتصادات الصاعدة شرقي آسيا.

تقدّمنا مبني على تاريخ «أدنوك» ورؤية القيادة

حول قدرة «أدنوك» على النجاح في التقدم ضمن مسارات عديدة بشكل متزامن، قال د. سلطان أحمد الجابر: «يعود الفضل في هذا التقدم والإنجاز، إلى رؤية القيادة وتوجيهاتها ودعمها، وإلى الجهود الجماعية لكوادر «أدنوك» التي تمتلك تاريخاً عريقاً وخبرات كبيرة ومميزة في كافة الجوانب ذات الصلة بقطاع النفط والغاز، ولولا هذه الأسس الصلبة لما تمكنت «أدنوك» من تحقيق التقدم في جهودها لتحقيق هذه النقلة النوعية والمتكاملة، لمواكبة تطورات ومتغيرات مشهد الطاقة العالمي.

وانتهز هذه الفرصة لأثمن عالياً دعم القيادة الرشيدة، ولأشكر كل زملائي وزميلاتي في «أدنوك» على طاقاتهم الإيجابية وعملهم بروح الفريق الواحد، وعلى الجهود الحثيثة والمستمرة التي يبذلونها في خدمة الوطن والقيادة».

نقلة نوعية للتطوير والتحديث

أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر أن الشراكة الجديدة مع «إيني» و«أو أم في»، تؤكد جاذبية دولة الإمارات وقدرتها على استقطاب الاستثمارات الخارجية باعتبارها وجهة عالمية تحظى بالمصداقية والموثوقية، وتتميز بالاستقرار وتمتلك منظومة تشريعية متكاملة، وبنية تحتية متطورة، بما يوفر كافة الظروف الملائمة لنمو وازدهار الاستثمارات في الصناعة والتجارة، وغيرها من المجالات الحيوية.

وأوضح أن هذه الشراكة تعزز الأهمية المتنامية لمجمع الرويس في منطقة الظفرة، ضمن سلسلة الإمداد العالمية لأعمال التكرير والبتروكيماويات، وقال: «تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة ضمن النقلة النوعية التي تنفذها مجموعة «أدنوك» للتطوير والتحديث وخلق وتعزيز القيمة، كما أنها تجسد نهج توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات المشتركة، والإدارة الاستباقية لمحفظة الأصول، بما يعزز المرونة والقدرة على مواكبة متغيرات الأسواق واحتياجاتها، والتوقعات المستقبلية لها، بهدف تحقيق مزايا وفوائد مهمة للاقتصاد الوطني في دولة الإمارات، وكذلك تمكين «أدنوك» من تحقيق أقصى قيمة ممكنة، وزيادة الربحية والعائد الاقتصادي، وخلق فرص جديدة في مجال المنتجات وتسريع وتيرة نمو وتطور الأعمال».

وأشار الدكتور سلطان أحمد الجابر، إلى أن هذا النهج يوفر العديد من المزايا التي تشمل استقطاب الاستثمارات الخارجية، والتكنولوجيا الحديثة والخبرات، ونقل المعرفة وضمان التسويق، وتطوير الكوادر، وتحسين جودة وقيمة أصول الشركة، وفتح أسواق جديدة للمنتجات، إلى جانب تعزيز القدرة على رفع الكفاءة والارتقاء بالأداء، بما ينعكس إيجاباً على مجالات الأعمال كافة.