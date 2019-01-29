توقعات بعدم الاتفاق النهائي في مفاوضات التجارة الأمريكية الصينية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تُجري الولايات المتحدة والصين جولة محورية من المفاوضات غداً الأربعاء، في محاولة لإنهاء حربهما التجارية.

وعلى الرغم من أنه ليس من المتوقع أن يتم الإعلان عن اتفاق نهائي هذا الأسبوع، توجد فرصة جيدة للمفاوضين للتوصل إلى حزمة من المقترحات لعرضها على الرئيسين الصيني والأمريكي، حسبما ذكرت بلومبيرج نقلاً عن وليام رينش، وهو مسؤول تجاري سابق في إدارة كلينتون.

وقال رينش، وهو الآن مستشار بارز في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن: «الجميع منقسمون؛ لأن الرئيس ترامب شخص لا يمكن التنبؤ به».

ووفقاً لبلومبيرج، فإن الخطوط العريضة للاتفاق واضحة في هذه المرحلة؛ إذ من المرجح أن يوافق الصينيون على شراء مزيد من السلع الأمريكية، كما قد تتعهد بكين بالتوقف عن سرقة الملكية الفكرية، ويمكن للطرفين تطوير آلية لإعطاء الاتفاق قوة.

وفي أفضل السيناريوهات وفقاً للوكالة الأمريكية سيأتي الصينيون إلى طاولة المفاوضات بعرض عن إصلاحات اقتصادية أكثر طموحاً، بشكل قد يكون كافياً للرئيس الأمريكي دنالد ترامب أو البيت الأبيض، لإبرام اتفاق من حيث المبدأ، وسيؤدي ذلك إلى انتعاش الأسواق بعد أشهر من القلق بشأن حرب تجارية عالمية.

وقال ديفيد لوفينجر وهو مسؤول سابق بوزارة الخزانة الأمريكية، وحالياً مدير بمجموعة «تي سي دبليو جروب»، إن المشكلة هي أن الصينيين سيحتاجون إلى تقديم عرض بتغيير قواعد اللعبة، بحيث يظهر أنهم جادون بشأن تخفيف قبضة الدولة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم؛ إذ إن «الولايات المتحدة تريد تغييرات واسعة في حوكمة الشركات في الصين. إنه أمر صعب للغاية لفعل ذلك».

وقالت الوكالة، إن رد فعل مشابه لذلك من قبل ترامب، قد يتسبب في جمود المفاوضات لفترة طويلة. وسيعتمد كثير من ذلك على مدى استجابة الصقور في إدارته، بما في ذلك لايتايزر، ومستشار البيت الأبيض بيتر نافارو، ووزير التجارة ويلبور روس، للعروض المقدمة من قبل الصين.

وداخليا، انكمشت أرباح الشركات الصناعية في الصين للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر/‏‏كانون الأول ما يفرض ضغوطاً على صناع السياسات لدعم القطاعات التي تضررت نتيجة تباطؤ الأسعار وضعف أنشطة المصانع وسط حرب تجارية أمريكية صينية.

وتشير البيانات إلى مزيد من المتاعب في المستقبل لقطاع الصناعة الضخم الذي يعاني بالفعل جراء تراجع الطلبيات وتسريح عاملين وإغلاق مصانع مع تباطؤ النمو الاقتصادي لأقل مستوى في ثلاثة عقود تقريباً.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني بأن الأرباح الصناعية انخفضت في ديسمبر/‏‏كانون الأول 1.9%.

وعلى مدى العام كاملاً، ارتفعت الأرباح 10.3% إلى 6.64 تريليون يوان. (وكالات)