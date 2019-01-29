فندقان في دبي بين الأفضل عالمياً

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حلّ فندق «وان آند أونلي ذا بالم» وفندق«رافلز دبي» في قائمة موقع «تريب أدفايزر» لأفضل 25 فندقاً فاخراً في جميع أنحاء العالم. واستعان موقع السفر بتقييمات الملايين من المستخدمين لتصنيف الفنادق في القائمة التي يتم إصدارها كل عام. وأشاد الزوار بحسن الضيافية في فندق «وان آند أونلي ذا بالم» وموقعه الرومانسي وسط المساحات الخضراء. وفي فندق «رافلز دبي» المتميز في تصميمه الهرمي، وأعجب الضيوف بشكل خاص بديكوراته الداخلية وشرفاته الرحبة.

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