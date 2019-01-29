شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: صناعة الطيران محرّك رئيسي لعجلة الازدهار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أمس الإعلان عن مشروع محمد بن راشد للطيران، المعروف سابقاً بمدينة دبي للطيران، ومنطقة «إي. زي. دبي» الجديدة للتجارة الإلكترونية ضمن منطقة الخدمات اللوجستية في «دبي الجنوب». وتعكس هذه المشاريع وتيرة النمو المتسارعة التي يشهدها مشروع التطوير الحضري البالغة مساحته 145 كيلومتراً مربعاً.

وتم تصميم مشروع محمد بن راشد للطيران، الذي سيبلغ إجمالي استثمارات القطاعين الحكومي والخاص فيه 17 مليار درهم، من أجل إنشاء سلسلة قيّمة فعالة لقطاع الطيران وزيادة مساهمة إجمالي الناتج المحلي للصناعات المتقدمة في النمو الاقتصادي للإمارة.

ويتألف «محمد بن راشد للطيران»، الممتد على مساحة 6.7 كيلومتر مربع من منطقة تجارية وأقسام لخدمات الدعم الفني والصيانة والطيران التجاري والتعليم والبحوث والتطوير.

كما يضم «محمد بن راشد للطيران» قسماً مخصصاً للتعليم والبحوث والتطوير بهدف إنشاء مجمع شامل للطيران يمكن لمعاهد الطيران فيه توفير وتسهيل الحصول على برامج تعليم عالية المستوى في مجال الطيران.

منطقة معارض متخصصة

ويضم «محمد بن راشد للطيران» أيضاً «مركز إي 2 دبي الجنوب للفعاليات والمعارض»، وهو منطقة معارض متخصصة ومكان دائم لإقامة معرض دبي للطيران بالإضافة إلى أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين.

كما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أيضاً منطقة التجارة الإلكترونية «إي. زي. دبي»، البالغة مساحتها 920.000 متر مربع والواقعة ضمن منطقة الخدمات اللوجستية في دبي الجنوب.

وستتيح «إي. زي. دبي» إمكانات كبيرة في مجال التجارة الإلكترونية، حيث ستوفر مجموعة من خدمات المنطقة الحرة وحلول الأعمال المصممة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ومختبرات الابتكار وحاضنات الأعمال لدعم الشركات المحلية والإقليمية والعابرة للقارات التي تخدم الأعمال على مستوى الشركات أو المستهلكين النهائيين.

وفي ظل التوقعات بنمو قطاع التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر من 7 مليارات دولار إلى 24 مليار دولار بحلول العام 2022، تسعى «إي. زي. دبي» إلى المساهمة بشكل قوي في هذا القطاع من خلال توفير سلسلة إمداد فعالة ترتكز على إطار تنظيمي رصين ومنظومة متكاملة ومفهوم المخزن المزدوج.

ويضم مركز التجارة الإلكترونية الجديد ست مناطق مخصصة توفر مساحة إجمالية قدرها 550.000 متر مربع قابلة للتأجير لشركات التجارة الإلكترونية والشركات المماثلة التي تسعى إلى إنشاء مراكز نقل المنتجات إلى الوجهة النهائية ومراكز تغليف المنتجات ومراكز الإصلاح والإرجاع ومباني الأعمال المشتركة ومباني أعمال المقرات الإقليمية.

الإنماء والازدهار

وأثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال جولة له بالمشروع على جهود فريق عمل «دبي الجنوب» التي تشرف وتنفذ هذا المشروع الحضاري العالمي العملاق الذي سيؤسس لقاعدة عريضة لصناعة الطيران المدني الإقليمي والدولي ويضع دولة الإمارات ضمن قائمة الدول العالمية التي تشتهر بهذه الصناعة الحيوية ذات التقنيات العالية.

وهنأ سموه فريق عمل دبي الجنوب الذي يقوده سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس مؤسسة مطارات دبي على جهوده المخلصة المتميزة في الأداء والمتابعة والتنفيذ والإبداع.

وأكد سموه على دور صناعة الطيران الجوي في تعزيز الاقتصاد الوطني واعتبر سموه هذه الصناعة محركاً رئيسياً لعجلة الإنماء والازدهار الاقتصادي.

ونشر سموه عبر حسابه على «تويتر»، عدداً من الصور خلال زيارته لمشروع «مدينة دبي للطيران».

وقال سموه: «مشروعنا الأكبر للنقل الجوي العالمي عبر مدينة كاملة تغطي مساحة 145 كيلومتراً مربعاً.. دبي مستمرة في سعيها لتكون مطار العالم الرئيسي».

وتجول سموه داخل مبنى الطيران الخاص إذ تفقد سموه صالات الاستقبال لمستخدمي الطائرات الخاصة المسافرين عبر مطار آل مكتوم الدولي.. ثم توقف سموه عند السوق الحرة التي تضم سلعاً من مختلف العلامات التجارية العالمية واطلع على التصميم الداخلي ذي المواصفات العالمية لصالة شركة «فالكون» وهي إحدى الشركات الثلاث التي تستخدم المبنى لطائراتها وشركتي جيتيكس وجيت أفييشن والذي دشنه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس مؤسسة مطارات دبي في ديسمبر من العام 2016 والذي تصل مساحته إلى حوالي ستة آلاف متر مربع بتكلفة بلغت مائة مليون درهم.

وأبدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إعجابه بالمبنى الحديث الذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم وتم تجهيزه بكل وسائل الراحة والترفيه للمسافرين على الطائرات الخاصة التي تستخدم المبنى الذي يوفر خصوصية كاملة للمسافرين وتجربة تسوق استثنائية.

المرافقون

رافق سموه خلال الجولة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي والمهندس خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب إلى جانب عدد من المسؤولين والمهندسين في «دبي الجنوب».

وأزاح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم امس الستار عن لوحتي تصنيف الخمس نجوم اللتين حصل عليهما مركزا شركة «جيتكس» لخدمات الطيران الخاص في كل من مدينة دبي ومطار باريس - لابورجيه أكبر مطارات الطيران الخاص في أوروبا إثر تقييمهما حسب نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات وفق ثمانية محاور هي: الربط الاستراتيجي والمتعاملون والخدمات ورحلة المتعامل وقنوات تقديم الخدمة وكفاءة الخدمات والإبداع والموارد البشرية والتكنولوجيا في حين تشمل تلك المعايير 127 سؤالاً تركز على المتعامل والكفاءة التشغيلية. (وام)

تبني نظام النجوم دولياً

ويعد حصول مركز جيتكس لخدمات الطيران الخاص في باريس على تصنيف 5 نجوم سابقة هي الأولى من نوعها لتطبيق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات على مراكز خدمات خارج حدود دولة الإمارات في خطوة من شأنها تعميم تبني النظام دولياً وتوسيع دائرة انتشاره ليشمل شركات ريادية بالقطاع الخاص داخل وخارج الدولة بما يؤكد تميّز تجارب حكومة الإمارات وتحول الممارسات الناجحة التي تطبقها إلى مواصفات قياسية تتبناها مؤسسات القطاع الخاص.

ويتميز المركزان الحاصلان على تصنيف 5 نجوم بمنهجية عمل تركز على المتعامل وتقديم خدمات على درجة عالية من الكفاءة والإبداع إذ سبق أن حصل المركز على جائزة أفضل مركز خدمات طيران خاص لعام 2017 واختير مركزاً رسمياً لمعرض دبي للطيران في العام ذاته.

ويعد مركزا جيتكس لخدمات الطيران الخاص في دبي وباريس أكبر مركزين للشركة من حيث الحجم وعدد المتعاملين ويقدمان مجموعة من الخدمات مثل الضيافة والملاحة الجوية والدعم الأرضي وتزويد الطائرات بالوقود والتخطيط ومتابعة الرحلات إضافة إلى خدمات كبار الشخصيات.

يذكر أن شركة جيتكس لخدمات الطيران الخاص تعمل في 30 دولة وأكثر من 53 مركزاً لخدمات الطيران الخاص وتضم أكثر من 400 موظف وتوفر أكثر من 1500 موقع لتزويد وقود الطائرات وتقديم الخدمات الأرضية.