.. وهيئة تنمية السياحة تفتتح مكتباً في براغ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

تماشياً مع «استراتيجية الوجهة 2019-2021» وأهدافها بعيدة المدى لتعزيز حضور إمارة رأس الخيمة في الأسواق العالمية الرئيسية، أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أمس عن افتتاح أول مكتب تمثيلي دولي لها في العاصمة التشيكية براغ، لإدارة نشاطاتها والإشراف على جهودها الترويجية في أوروبا الوسطى والشرقية.

ويقع المكتب الجديد في أحد أهم مراكز الاقتصاد والنقل والتواصل في المنطقة، ليلعب دوراً محورياً في الترويج لإمارة رأس الخيمة وجهة رائدة للسياحة والمغامرات ودفع عجلة جهودها الرامية لتنمية عدد زوارها.