شكرا لقرائتكم خبر عن «إيه دي جلوبال» تدير استثمارات الدخل الثابت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” حصلت شركة «إيه دي جلوبال إنفستورز ليمتد» «ADGI» التابعة لشركة أبوظبي للاستثمار، على رخصة إدارة الأموال والأصول من هيئة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي، وهي إحدى الشركات المتخصصة في إدارة الدخل الثابت، وتقدم خدماتها للمؤسسات من صناديق استثمار وحسابات منفصلة. وتتخصص الشركة في إدارة السندات والصكوك الصادرة من حكومات وشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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