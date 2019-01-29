«أوبر» تجري مشاورات حكومية لتقديم خدماتها في الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

قال عبد اللطيف واكد، المدير الإقليمي ل«أوبر» أن الشركة تجري مشاورات مع الجهات الرسمية لتوفير خدماتها في الشارقة، لاسيما بعد إعادة إطلاق خدمات الشركة في أبوظبي والسماح للمواطنين من الجنسين لاستخدام سياراتهم الخاصة عبر تطبيق «أوبر»، دون الإفصاح عن طبيعة أو نتيجة هذه المشاورات أو الوقت المحدد لإطلاق «أوبر» في الشارقة.

أكد واكد أن أعمال «أوبر» بعد إعادة إطلاقها في العاصمة تستهدف نقل هذا النموذج لمدن أخرى بالدولة في المستقبل بعد تقديم خدماتها في أبوظبي ودبي.

وقال واكد في تصريحات صحفية في مقر «أوبر» في دبي صباح أمس إن الشركة منفتحة لمزيد من التعاون مع هيئات تنظيم المواصلات في مدن الإمارات كافة لتوفير خدمات التاكسي عبر تطبيق «أوبر»، وفق آليات محددة تكفل مصلحة كل الأطراف.

أضاف أن الشركة أبرمت مؤخراً شراكة مع «طيران الإمارات» لتقديم خدمات للمسافرين بأسعار منافسة، كما تسعى الشركة لعقد شراكات أخرى تمنح السائقين عبر «أوبر» ميزات إضافية منها مثلا ما يتعلق بخدمات صيانة وإصلاح السيارات وغيرها من الخدمات.

وأضاف واكد، أن جميع مستخدمي خدمات «أوبر» في الإمارات مشمولة بالتأمين على المستخدم وعلى السيارات المملوكة لشركات، كم يستطيع المستخدم الإبلاغ عبر التطبيق عن أي شكاوى أو مشكلات واجهها خلال الرحلة والتي يتم التعامل معها بصورة سريعة جداً لضمان تقديم خدمات آمنة وموثوقة.

وعن مدى تأثر أعمال الشركة في الإمارات بسبب تطبيق ضريبة «القيمة المضافة» خلال 2018 قال واكد: لم نشهد تأثيراً ملحوظاً على تغير أنماط استخدام «أوبر» في دبي أو أبوظبي بسبب الضريبة.

ورداً على الأنباء التي تتردد عن استحواذ «أوبر» على شركة «كريم» قال واكد: إن هذه الأنباء مجرد تكهنات وأنه لا يستطيع التعليق عليها في الوقت الحالي.وحول التمويلات المالية المتوقع حصول «أوبر» عليها من شركات أو مستثمرين قال واكد: إن تركيز الشركة ينصب حاليا على تقديم خدمات مبتكرة توفر قيمة مضافة للجهات المنظمة لقطاع النقل الحكومي والأفراد والسائقين والمستخدمين الأفراد، مشيراً إلى أن الشركة تعتزم إطلاق تطبيق «أوبر لايت» للركاب الذين لا يستطيعون العمل فى ظل الاتصال البطيء بالإنترنت في العديد من دول المنطقة.

وأشار واكد إلى أن أعمال الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعد الأعلى نمواً في العالم، فيما وفرت الشركة خدمات النقل خلال 2018 في 8 دول بالمنطقة بما فيها دولة الإمارات وخدمات توصيل الطعام في 6 مدن منها دبي، كما توفر الشركة خدمات الباص في مصر لأول مرة و الدراجات النارية في 9 مدن في كل من مصر وباكستان، فيما خصصت الشركة مليون ريال سعودي لدعم قيادة المرأة السعودية للسيارات في المملكة.

وأوضح أن «أوبر» تتواجد في أكثر من 600 مدينة حول العالم فيما بلغ عدد السائقين عبر تطبيق الشركة خلال عام 2017 في السعودية أكثر من 200 ألف سائق و أكثر من 150 ألف سائق في مصر وأكثر من 100 ألف سائق في الأردن.