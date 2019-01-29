شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تعزز قدرتنا على النمو والازدهار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رونالدو مشحور، الرئيس التنفيذي لموقع «سوق.كوم» في تصريحات ل ”الخليج 365”: «لقد تشرّفنا اليوم بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لمنشأتنا الجديدة في منطقة «دبي الجنوب»، ولا يسعنا التعبير عن مدى شكرنا وامتناننا للجهود والدعم الكبير الذي تقدمه حكومة إمارة دبي لتوفير بيئة عمل مثالية للشركات المحلية والعالمية، حيث تسهم هذه البيئة في تعزيز قدرتنا على النمو والازدهار على أرض دولة الإمارات الطيبة، وتشجيع روّاد الأعمال في الوقت ذاته، على إطلاق أعمالهم المبتكرة في السوق الإماراتية».
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