شكرا لقرائتكم خبر عن «رأس الخيمة العقارية» تعتزم افتتاح مكتب في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”
أقامت شركة «رأس الخيمة العقارية»، عرضاً حصرياً في أبوظبي. بهدف التواصل مع الوسطاء والمستثمرين وبناء العلاقات معهم. وقام الزوار بجولات على مشاريع فلل واجهة ماربيلا المائية، و«جيت واي»، و«نورث باي ريزيدنس».
وقال سميع الدين صديقي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: «مع وجود الكثير من عملاء الشركة من المقيمين في العاصمة، نتوجه إلى شبكة الوسطاء لتقديم محفظة مشاريعنا والتعريف بها أمام المستثمرين».
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