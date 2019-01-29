«دوكاب» تدشن تعاونها مع «ألمادن فورتشن باور»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في إطار سعيها نحو دعم قطاع الطاقة النظيفة، وقعت «دوكاب» اتفاقية شراكة جديدة مع شركة «ألمادن الإمارات فورتشن باور» (AEFP)، المشروع المشترك بين مجموعة «الإمارات فورتشن» ومجموعة «ألمادن» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمتخصصة في مجال تطوير منتجات الطاقة الشمسية.

وفي ظل امتلاكها لعددٍ من مشاريع تطوير محطات الطاقة الشمسية في دول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وآسيا الوسطى، اختارت «إيه إي إف بي» شركة «دوكاب»، المتخصصة في تصنيع كابلات الطاقة في الشرق الأوسط؛ لتوفير احتياجاتها من الكابلات. وستقوم «دوكاب»، التي تقدم منتجات مبتكرة ذات جودة عالية، بتزويد مشاريع محطة الطاقة الشمسية التابعة لشركة «إيه إي إف بي» بكابلات الطاقة المتجددة، ومكونات التصنيع الفرعية ذات الصلة.

وقد باتت مشاريع الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة أولوية قصوى في دولة الإمارات؛ حيث أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن أكبر مشروع في العالم للطاقة الشمسية المركزة (CSP)، الذي سيتم تشييده بكُلفة إجمالية تبلغ 14.2 مليار درهم.