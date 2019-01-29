103.5 مليار إصدارات الإمارات من السندات والصكوك 2018

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

توقع خبراء إدارة أصول أن يسهم إدراج سندات الأسواق الخليجية ضمن مؤشر «جي بي مورجان» اعتباراً من 31 يناير/كانون الثاني الحالي في ضخ تدفقات بأكثر من 30 مليار دولار على أدوات الدين الحكومية لهذه الدول، وقدر خبراء من «الإمارات دبي الوطني» لإدارة الأصول، إلى جانب شركتي «كامكو» و«فيش» حجم إصدارات أدوات الدخل الثابت بالعملات المحلية والأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحوالي 145 مليار دولار في عام 2018، منها 84 ملياراً لإصدارات العملات الأجنبية.

وصلت قيمة إصدارات الإمارات من السندات والصكوك في العام الماضي 28.2 مليار دولار (103.5 مليار درهم )، ومن المتوقع استقرارها عند مستوى يتراوح بين 28 إلى 30 مليار دولار ( 110 مليارات درهم ) في العام الجاري، وقالوا: إن سعر المخاطرة على إصدارات الدخل الثابت من دول المجلس تعد الأفضل على مستوى دول المجلس، الأمر الذي يرجع لتقييمها الائتماني الأعلى بين دول المجلس. ولفتوا إلى أن سعر التأمين على الائتمان السيادي لأبوظبي يقل في الوقت الحالي عن 70 نقطة أساس؛ رغم أن تقييمها الائتماني يوازي تقييم دول أخرى ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة مثل كوريا التي لا يزيد سعر التأمين على الائتمان بالنسبة لها على 40 نقطة أساس، وتوقعوا تراجع كلفة التأمين على الائتمان للعاصمة تدريجياً؛ بعد دخولها ضمن المؤشر.

وقالوا: إن على الإمارات في الفترة المقبلة العمل على تطوير أسواق الدين المحلية بالدرهم؛ من خلال إنشاء منحنى عائد، الأمر الذي توقعوا أن يستغرق فترة من عام إلى عامين، ولفتوا إلى أنه سيكون من المفيد على هذا المستوى أن تمتلك الدولة تقييماً ائتمانياً على المستوى الاتحادي؛ بحيث يخدم إصدارتها، وإن توقعوا أن تكون الإصدارات بصفة عام جاذبة للمستثمرين.

وتوقعوا خلال لقاء صحفي، يوم أمس، في دبي أن تصل قيمة إصدارات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام من أدوات الدين بالعملات الأجنبية إلى ما يتراوح بين 80 إلى 85 مليار دولار مع متطلبات تمويل مشاريع البنى التحتية وتمويل عجوزات الموازنة في بعض الدول، وأن تحافظ الإمارات على موازنة مستقرة دون عجز هذا العام.

ولفتوا إلى أن إجمالي إصدارات الصكوك والسندات بالعملة الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سجل 84 مليار دولار في 2018، مقارنة مع 100 مليار دولار في عام 2017؛ وذلك بحسب التقرير الذي أصدرته شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، وشركة كامكو للاستثمار، وشركة فيش لإدارة الأصول. ومن المرجّح أن يبقى إقبال المستثمرين قويّاً في عام 2019، بالنظر إلى إدراج سندات دول مجلس التعاون الخليجي ضمن مؤشر «جي بي مورجان» للأسواق الناشئة. وتشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2% في عام 2019، مقارنة مع 1.8% في عام .وقال فيصل حسن، الرئيس التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال ومسؤول بحوث الاستثمار في شركة «كامكو للاستثمار»: إن إجمالي الدين الحكومي الإقليمي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من 29.7% في عام 2014 إلى 44.4% في عام 2018؛ وذلك في أعقاب سلسلة من الإصدارات.وأكد بارث كيكاني، مدير الدخل الثابت في «الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول»: «على المستثمرين أن يكونوا أكثر فطنة في خياراتهم الائتمانية».

وقال فيليب جود، الرئيس التنفيذي ورئيس إدارة المحافظ في شركة فيش لإدارة الأصول: «من الدوافع الرئيسية للمستثمرين، توسيع الهوامش؛ نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وإلى أن يتحقق التوازن من جديد في سوق الأسعار، فإن الأسواق الناشئة تبقى بدائل جاذبة للتخصيص».