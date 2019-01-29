شكرا لقرائتكم خبر عن (BB+) لصكوك مجمع دبي للاستثمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منحت وكالة «أس آند بي» صكوك شركة تطوير مجمع دبي للاستثمار، تصنيفاً مؤقتاً عند درجة (BB+)، ويأتي ذلك متوافقاً مع تصنيف الإصدارات طويل الأجل للشركة. ويتوقف تقييم الصكوك النهائي على استلام الوكالة، للوثائق النهائية المتعلقة بالإدراج.

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