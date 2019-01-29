«إنفستكورب» تستحوذ على «هيلث بلاس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - البحرين: ”الخليج 365”

استحوذت «إنفستكورب»، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، على «هيلث بلاس منجمنت»، المتخصصة في توفير خدمات إدارة الأعمال والتشغيل ضمن قطاع العيادات الطبية المستقلة في سوق الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل. ولم يتم الإفصاح عن حجم هذه الصفقة.

وتدعم شركة «هيلث بلاس منجمنت»، ومقرها مدينة لونج آيلاند، عمل الأطباء بخدماتها الواسعة التي تشمل الاستعانة بخبرات وأياد عاملة للوظائف غير الطبية، من مساندة العملاء إلى اختيار المواقع وأعمال التطوير والتسويق ودعم الموارد البشرية والحلول التكنولوجية .