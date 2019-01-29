«اقتصادية الشارقة» تعلن نتائج التنمية لعام 2018

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 5158 رخصة تجارية في المنطقة الشرقية من الإمارة و7030 رخصة في المنطقة الوسطى تنوعت من حيث النشاط، بحسب سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس الدائرة، الذي أشار إلى أن عدد الفروع الخارجية للدائرة 5 فروع، تقدم كافة الخدمات.

وأشار إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية تولي عناية فائقة بالتنمية الاقتصادية في المنطقة الوسطى والشرقية إذ أصدرت الدائرة تقريرها 2018 عن حالة التنمية في المناطق الجغرافية للإمارة، ولا سيما المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية. وأوضح أن التقرير أشار إلى ارتفاعات في رخص الأعمال، ولا سيما في المنطقة الوسطى التي تشهد نمواً اقتصادياً من خلال المشاريع والرعاية التي يوليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، حيث ارتفعت حركة استدامة الرخص بنمو 10% وسجل الإجمالي ارتفاعاً قدره 3%.

لقاءات مع المستثمرين

وأشار خلفان الحريثي مدير إدارة الفروع إلى أن الدائرة عقدت لقاءات مع عدد من المستثمرين من عدة قطاعات، وذلك للحديث حول المعوقات التي تواجه المستثمر في المدينة من لحظة استخراج الترخيص إلى الانطلاق في غمار العمل والتجديد، وتوفير الحلول الجذرية والعملية لجميع الملاحظات التي يبديها المستثمرون في سبيل تعزيز مكانة الشارقة على الخريطة الاقتصادية وتنمية كافة القطاعات العاملة في الإمارة بما يتوافق مع أعلى معايير الجودة في الخدمات لجذب المزيد من الاستثمارات.

ويأتي تنظيم هذه اللقاءات حرصاً على تحقيق تواصل فاعل مع المستثمرين من مختلف القطاعات ولإمدادهم بكافة القوانين والتشريعات الصادرة المرتبطة بأنشطتهم وكذلك لاستقبال الملاحظات التطويرية ومناقشة ما يمكن تقديمه لهم وللارتقاء بالخدمات المقدمة لتحقيق أفضل الممارسات الحكومية التي من شأنها تطوير القطاع.

وأكد الحريثي أن مدينة كلباء تتمتع بالعديد من المقومات الاستثمارية الفريدة، من بنية تحتية ومرافق وخدمات وتسهيلات نتيجة تعاون الجهات الحكومية لتقديم كافة الدعم لرجال الأعمال والمستثمرين لزيادة الثقة بالمناخ الاستثماري في المدينة. وأشار إلى أن الدائرة نجحت في اختزال وقت إنجاز الرخص ومختلف المعاملات عبر عدد من الإجراءات التي اتخذتها لتطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية.

علم بالقلم

كما واصلت الدائرة تعاونها مع المجلس البلدي في خورفكان لدراسة تقنين أنشطة الألعاب البحرية والدراجات المائية وإعادة تنظيم إصدار التصاريح لممارسة الأنشطة البحرية على شاطئ خورفكان وفتح المجال للاستثمار بالرخص المائية على شاطئ اللؤلؤية، كما تعاونت الدائرة مع المجلس البلدي للنظر في كيفية استقطاب المستثمرين ورفع التوصيات للدوائر بالمدينة لإيجاد مزيد من فرص بقاء الاستثمار في مدينة خورفكان. وأضاف الحريثي أن التوجيهات كانت صريحة أيضاً بالتنسيق مع المجلس البلدي لمدينة كلباء بشأن تشجيع الترخيص في المنطقة الصناعية الجديدة وأيضاً التنسيق مع المجلس بكلباء ومؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي لمشاركة الدائرة في مشروع علم بالقلم. كما أوضح أن الجانب الأمني والاجتماعي مكمل للجانب الاقتصادي موضحاً اجتماع الدائرة مع إدارة شرطة المنطقة الشرقية لتسهيل استخراج التصاريح في المنطقة الشرقية بدلاً من استخراجها من الإدارة العامة لشرطة الشارقة في مدينة الشارقة وقد تمت الموافقة على ذلك من قبل قيادة شرطة المنطقة الشرقية تسهيلاً لحركة الاستثمار بالإضافة إلى الاجتماع مع إدارة الدفاع المدني لتسريع استخراج التصاريح في مراكز الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية وقد تمت أيضاً الموافقة على ذلك من قبل قيادة الدفاع المدني.