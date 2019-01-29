شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الطاقة المتجددة بالصين 12% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت إدارة الطاقة في الصين أمس الاثنين إن إجمالي طاقة توليد الكهرباء بالصين من موارد الطاقة المتجددة ارتفع إلى 728 جيجاوات بنهاية 2018، بزيادة 12 بالمئة بالمقارنة مع نهاية 2017.
وقالت إدارة الطاقة الوطنية في بيان مقتضب إن الصين ربطت طاقة جديدة لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 20.59 جيجاوات بشبكتها للكهرباء في 2018.
وأضافت الإدارة أن إجمالي الطاقة الجديدة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية التي جرى تشغيلها العام الماضي بلغت 44.3 جيجاوات وهو ما يزيد قليلاً عن الرقم الذي أعلنته جمعية قطاع الطاقة الشمسية الصينية في وقت سابق من الشهر الحالي. (رويترز)
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