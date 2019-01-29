«أرامكو» و«سابك» تحولان النفط إلى بتروكيماويات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حضر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس الاثنين، فعاليات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي جري خلاله إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية في السعودية، عبر تحفيز 12 قطاعاً في الاقتصاد السعودي، منها الطاقة والبتروكيماويات والتعدين وصناعة السيارات، وشهد الأمير محمد بن سلمان توقيع 37 اتفاقية على هامش برنامج تطوير الصناعات الوطنية.

أعلنت المملكة، أمس، توقيع اتفاقيات بقيمة 235 مليار ريال (62.6 مليار دولار) على هامش المنتدى في الرياض، ووصف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، الاتفاقيات بالضخمة، والتي تشمل الصناعات العسكرية، واتفاقية كبرى بين «أرامكو» و«سابك»، بعد التوصل إلى الجدوى الاقتصادية في مشروع تحويل النفط إلى بتروكيماويات، كاشفاً عن الإعلان عن مذكرات جديدة معظمها لم يتم الإعلان عنها في المبادرات التي رعاها برنامج تطوير الصناعة من قبل.

وأضاف الفالح أن شركة «أرامكو» تجري حالياً التفاوض للاستحواذ على 70% من أسهم السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، وأعرب عن أمله في إتمام الصفقة للحصول على القدرة لبناء قيمة في «سابك» لكافة المستثمرين بالشركة، كاشفاً أن الصفقة ستضيف قيمة مضافة للاقتصاد السعودي، وعلى ذات الصعيد، قال الوزير إن «أرامكو» ستصدر سندات من المرجح أن تكون دون نطاق العشرة مليارات دولار.

وتناول الفالح مبادرة «أرامكو السعودية» المتمثلة في برنامج «اكتفاء»، الذي من خلاله أنشأت المملكة العشرات من المصانع، وأصبحت تقوم بالتصدير وبتنافسية عالية جداً لقطاعات الطاقة في الدول المجاورة، كما أصبحت قيمة تنافسية ل«أرامكو».وأعلن أيضاً عن برامج تحفيز لقطاع تصنيع السيارات في السعودية بقيمة 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار) بحضور القطاع الخاص وشركات عالمية.

ويستهدف البرنامج أربعة قطاعات رئيسية وهي الطاقة والصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية والذي سيوفر 1.6 مليون وظيفة، ورفع حجم الصادرات السعودية إلى أكثر من تريليون ريال (266.6 مليار دولار). ويندرج برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ضمن 13 برنامجاً لتحقيق رؤية المملكة 2030، حيث أشار الفالح إلى أنه سيكون له تأثير كبير من الناحية الاقتصادية، وسيحقق نمواً غير مسبوق وتكاملاً بين 4 قطاعات رئيسية في اقتصاد المملكة، متمثلة في قطاعات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية.

وأكد أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لديه أكثر من 330 مبادرة، ستحقق أكثر من ثلث مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، وسيتم طرح مشاريع جاهزة للتفاوض من خلال صفقات تفوق قيمتها 70 مليار ريال، تشكل الدفعة الأولى من الاستثمارات، مشيراً إلى أن البرنامج يطمح لاستقطاب تريليون و600 مليار ريال استثمارات.