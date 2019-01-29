شكرا لقرائتكم خبر عن التنقيب ومخاوف التباطؤ تعمق خسائر النفط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمقت أسعار النفط من خسائرها لنحو 4% خلال تعاملات، أمس الاثنين، مع عودة نشاط التنقيب الأمريكي إلى جانب المزيد من إشارات التباطؤ بثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

وتأثر الذهب الأسود بالسلب مع إضافة الشركات الأمريكية، منصات للتنقيب عن النفط للمرة الأولى، خلال العام الجاري؛ ما يشير إلى أن إنتاج النفط الأمريكي قد يشهد مزيداً من الارتفاع.

وصعدت عدة منصات للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بمقدار 10 منصات خلال الأسبوع المنتهي في 25 يناير/‏‏كانون الثاني الجاري؛ بعد إغلاق 21 منصة في الأسبوع السابق له.

وكان التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، كشف عن استقرار إنتاج الولايات المتحدة من النفط عند أعلى مستوى في تاريخه، والبالغ 11.900 مليون برميل يومياً.

وتعرضت أسعار الخام لضغوط؛ مع إعلان بيانات اقتصادية تشير إلى تراجع أرباح الشركات الصناعية في الصين خلال شهر ديسمبر/‏‏كانون الأول الماضي للمرة الثانية على التوالي، ما يثير قلق المستثمرين؛ كون بكين تعد مستهلكاً رئيسياً للنفط.

وتراجع، أمس، سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس/‏‏آذار بنحو 3.4%، كما هبط سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي «غرب تكساس» تسليم شهر مارس بنسبة 4.3% ليسجل 51.41 دولار للبرميل، وفي آسيا، مالت أسعار النفط، أمس الاثنين، إلى الانخفاض، بينما طغى القلق على النمو العالمي؛ بعد الارتفاع؛ الذي سجل الأسبوع الماضي؛ بسبب الأزمة في فنزويلا.

وانخفض سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأمريكي للخام تسليم مارس 31 سنتاً، ليبلغ سعره 53,38 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا، أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم مارس أيضاً، فقد تراجع 26 سنتاً، وبلغ إلى 61,38 دولار.

وكانت أسعار النفط ارتفعت، الأسبوع الماضي؛ بسبب الوضع في فنزويلا؛ حيث أعلن رئيس البرلمان خوان جوايدو نفسه «رئيساً بالوكالة» بدلاً من الرئيس الحالي المنتخب نيكولاس مادورو. ويلقى جوايدو دعم الولايات المتحدة إلى جانب عدد من الدول الأخرى وخصوصاً الأوروبية.

وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطات للخام في العالم، وتبقى عضواً مهماً في منظمة أوبك؛ رغم انهيار أسعار الذهب الأسود مؤخرا.

ومن جهة أخرى، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قوله أمس إن القلاقل السياسية في فنزويلا لم تؤثر حتى الآن في أسواق النفط العالمية.

ونقلت الوكالة عن الفالح قوله إنه لا يرى حاجة لاتخاذ إجراءات إضافية بشأن سوق النفط بسبب الوضع في فنزويلا، وقال إنه يأمل في أن يتم تنفيذ اتفاق إنتاج النفط العالمي «بما يزيد على 100 في المئة» وإن الوضع يحتاج إلى إعادة تقييم في مارس /آذار- إبريل/ نيسان. (وكالات)

الغاز الطبيعي يهبط 8% مسجلاً أدنى مستوى ب4 أشهر

الغاز الطبيعي يهبط 8% مسجلاً أدنى مستوى ب 4 أشهر انخفض سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي 8% خلال تعاملات أمس الإثنين، لتسجل أدنى مستوى في أكثر من 4 أشهر.

وتعرض الخام للضغط مع توقعات بطقس دافئ في الفترة من 4 فبراير حتى 9 فبراير المقبل في الولايات المتحدة بأكثر التقديرات السابقة.

وتراجع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنحو 8% إلى 2.92 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعد أن سجل مستوى 2.89 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وهو الأدنى منذ 17 سبتمبر الماضي.