شكرا لقرائتكم خبر عن الخزانة الأمريكية تستعد لإصدار سندات دين بتريليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت «بلومبيرج»: «إن وزارة الخزانة الأمريكية تستعد وللعام الثاني على التوالي لإصدار سندات دين طويلة الأمد بنحو تريليون دولار أمريكي؛ لتمويل العجز المتنامي في ميزانية البلاد». وقال خبراء: إنهم يتوقعون طرح سندات الخزانة عند مستويات قياسية جديدة، مشيرين إلى أن إجمالي قيمة الإصدارات الخاصة ب3 و10 أعوام، التي من المتوقع أن يتم طرحها، غداً الأربعاء، ستبلغ 84 مليار دولار.

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