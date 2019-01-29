شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نصر عابدين يغادر «الاتحاد الوطني» قبيل الدمج والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يناقش كل من مجلس إدارة بنكي «أبوظبي التجاري»و«الاتحاد الوطني» اليوم الثلاثاء آخر التطورات في موضوع عملية الدمج والاستحواذ المقترحة للبنكين مع «مصرف الهلال».
وأعلن «الاتحاد الوطني» أمس استقالة محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي للبنك اعتباراً من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية المقبل للبنك بعد خدمة في القطاع المصرفي في الدولة لأكثر من 40 عاماً، وسيتولى اجاي بوبتالي نائب الرئيس التنفيذي مسؤولية القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للبنك حتى إشعار آخر.
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