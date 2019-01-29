تسارع نمو المعروض النقدي في منطقة اليورو خلال ديسمبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسارع نمو المعروض النقدي لدى منطقة اليورو بوتيرة تتجاوز التوقعات خلال الشهر الأخير من العام الماضي، وسط نمو معدل القروض الممنوحة للأفراد والشركات غير المالية بوتيرة ثابتة.

وكشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي الأوروبي، أمس الاثنين، أن المعروض النقدي في منطقة اليورو ارتفع بنسبة 4.1% خلال ديسمبر الماضي على أساس سنوي مقابل 3.7% المسجلة في نوفمبر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن المعروض النقدي لدى منطقة اليورو سوف ينمو بنحو 3.4% في ديسمبر.

في حين نما معدل اقتراض الأفراد في الشهر الماضي على أساس سنوي نحو 3.1% وهي نفس وتيرة الارتفاع المسجلة في نوفمبر السابق له.

وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن ينمو معدل قروض الأفراد بنحو 3.4% في ديسمبر، وبالنسبة لمعدل القروض الممنوحة للشركات غير المالية فشهدت زيادة بنسبة 4% خلال ديسمبر على أساس سنوي وهي نفس وتية النمو المسجلة في نوفمبر.