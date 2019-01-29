شكرا لقرائتكم خبر عن تحرر نسبي للسيولة على وقع تعزيز الأسهم مكاسبها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

عززت الأسهم المحلية مكاسبها، أمس، وارتفعت مستويات السيولة نسبياً مقارنة بالجلسات السابقة، فيما تصاعدت القوى الشرائية على أسهم مهمة في العقار والبنوك، مع قرب الإعلان عن نتائجها السنوية.

سجل مؤشر سوق دبي المالي أعلى نسبة ارتفاع منذ منتصف ديسمبر الماضي بنحو 1.23% إلى مستوى 2570.94، بدعم ملحوظ من إعمار العقارية، ودبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني، فيما رفع أبوظبي الأول، واتصالات، سوق العاصمة 0.61% عند 5051.07 نقطة.

وبحسب التحليل اليومي لبيانات السوق، فقد توجهت أنظار المستثمرين الأجانب غير العرب، أمس، نحو أسهم شركات العقار والبنوك، وركزوا مشترياتهم على أسهم شركات الاتحاد العقارية، وإعمار العقارية، وأبوظبي التجاري، وأرابتك، والدار العقارية.

وارتفعت سيولة الأسواق إلى 451.25 مليون درهم، منها 241.5 مليون درهم في دبي، و209.75 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 213.9 مليون سهم، توزعت بواقع 164.9 مليون سهم في دبي، و49 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 61 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 35 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 19 شركة. وارتفع مؤشر سوق دبي المالي، مدعوماً بأسهم شركات العقار والبنوك والاستثمار والتأمين، والسلع والخدمات والاتصالات.

وزاد قطاع العقار بنسبة 1.46% بعد ارتفاع إعمار العقارية 1.68%، وإعمار للتطوير 1.33%، وديار 1.37%، والاتحاد العقارية 0.5%، وداماك 5.79%.

وصعد قطاع البنوك بنسبة 1.42%، نتيجة ارتفاع دبي الإسلامي 2.52%، والإمارات دبي الوطني 0.74%.

وارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 1.58% مع ارتفاع دبي للاستثمار 2.31%، وشعاع كابيتال 0.64%. في المقابل، تراجع قطاع النقل 0.48%، مع تراجع العربية للطيران 0.6%، وأرامكس 0.49%.

من جانبه، تلقى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، دعماً من أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات، والسلع والتأمين.

وارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.68%، بفعل ارتفاع أبوظبي الأول 1.09%، فيما تعرض سهما الاتحاد الوطني، وأبوظبي التجاري، لعمليات جني أرباح جزئية تراجعت بهما 2.4%، و0.22%، على التوالي.

وزاد قطاع الاتصالات بنسبة 0.83%، مع ارتفاع سهم اتصالات بالنسبة ذاتها، كما ارتفع قطاع العقار 0.7%، مع مواصلة صعود الدار العقارية 0.64%، وإشراق 1.91%.

وفي المقابل، انخفض قطاع الطاقة بنسبة 0.59%، مع نزول سهم دانة غاز 1%، وطاقة 0.2%. وتصدر سهم إعمار العقارية التداولات في سوق دبي بقيمة 51.67 مليون درهم، وارتفع بنسبة 1.68%، مغلقاً عند 4.24 درهم، تلاه سهم دبي الإسلامي بسيولة بقيمة 34.74 مليون درهم، وزاد بنسبة 2.52%، ليغلق عند 5.29 درهم، تلاه سهم أرابتك بسيولة بقيمة 25.4 مليون درهم، وانخفض بنسبة 0.93%، إلى 2.14 درهم.

وتصدر سهم أبوظبي الأول التداولات في سوق العاصمة، بقيمة 85.6 مليون درهم، وارتفع بنسبة 1.09%، مغلقاً عند 14.88 درهم، تلاه سهم اتصالات بسيولة بقيمة 39.1 مليون درهم، وزاد 0.83%، إلى 16.98 درهم، ثم سهم الاتحاد الوطني بتداولات ب22.7 مليون درهم، متراجعاً بنسبة 2.4% عند 2.29 درهم.

وعلى صعيد الارتفاعات في سوق دبي، جاء في المقدمة سهم المدينة للتمويل، وزاد بنسبة 6.43%، مغلقاً عند 0.298 درهم. وفي المقابل كان أكبر الخاسرين سهم المركز كوربوريشن الذي انخفض بنسبة 9.65%، ليغلق عند 1.03 درهم.

وكان أكبر الرابحين في سوق أبوظبي، سهم أركان لمواد البناء، بنسبة 11.6%، إلى 0.56 درهم، في المقابل، سجل «الخليج الاستثمارية» التراجع الأكثر بنسبة 9.09%، مغلقاً عند 1.5درهم.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات، اتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 34.84 مليون درهم محصلة شراء، منها 23.67 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و11.16 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين.

وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 34.84 مليون درهم محصلة بيع، منها 5.35 مليون درهم محصلة بيع العرب، و29.48 مليون درهم محصلة بيع المواطنين. وركز المستثمرون الأجانب غير العرب، مبيعاتهم على أسهم شركات إعمار مولز، والعربية للطيران، ودبي للاستثمار، والاتحاد الوطني.

من جانبها، واصلت المحافظ الاستثمارية الشراء، بصافي استثمار بلغ 26.7 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 7 ملايين درهم محصلة شراء في أبوظبي، و19.7 مليون درهم محصلة شراء في دبي.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 26.7 مليون درهم محصلة بيع، منها 7 ملايين درهم محصلة بيع في أبوظبي، و19.7 مليون درهم محصلة بيع في دبي.