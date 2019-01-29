شكرا لقرائتكم خبر عن وفد سنغافوري يشيد بتجربة دبي العقارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
اشاد وفد سنغافورى برئاسة ليم سينج رئيس مجلس إدارة هيئة الأراضي بتجربة دائرة الأراضي والأملاك في دبي في مجال تطوير التطبيقات الذكية التي يمكن استخدامها في عمليات تسجيل الأراضي، ومختلف الخدمات التي تقدمها الدائرة لمتعامليها في الإمارة.
وقدم سلطان بطي بن مجرن مدير عام الدائرة شرحاً عن التحول الرقمي لتحديث أساليب العمل .
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