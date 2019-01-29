85.6 مليون سيولة على «أبوظبي الأول»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.61% عند مستوى 5051.07 نقطة مع ارتفاع أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والتأمين والسلع.

شهد السوق تداول 49 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 207.75 مليون درهم، نفذت من خلال 2362 صفقة، وجرى تداول أسهم 28 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 3شركات.

وحصد سهم أبوظبي الأول تداولات بقيمة 85.6 مليون درهم، وارتفع بنسبة 1.09% مغلقاً عند 14.88 درهم، تلاه سهم اتصالات بسيولة بقيمة 39.1 مليون درهم، وزاد 0.83% إلى 16.98 درهم، ثم سهم الاتحاد الوطني بتداولات ب22.7 مليون درهم، متراجعاً بنسبة 2.4% عند 2.29 درهم.

وكان أكبر الرابحين سهم أركان لمواد البناء، وبنسبة 11.6% إلى 0.56 درهم، تلاه سهم القدرة القابضة، مرتفعاً بنسبة 10.34% إلى 0.79 درهم، ثم أبوظبي الوطنية للتأمين، مرتفعاً 8.33% إلى 3.9 درهم.

في المقابل، سجل الخليج الإستثمارية التراجع الأكثر بنسبة 9.09% مغلقاً عند 1.5 درهم، ثم سهم جلفار بتراجعه 8.7% إلى 1.89 درهم، ثم سهم ميثاق للتأمين التكافلي بنزوله 4.11% عند 0.7 درهم.