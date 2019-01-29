شكرا لقرائتكم خبر عن 32 حملة تنجزها «اقتصادية رأس الخيمة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”
أنجزت إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة 32 حملة رقابية خلال العام الماضي 2018.
وأشار فيصل عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالوكالة، إلى أن إطلاق الدائرة جولات تفقدية وحملات رقابية على المنشآت الاقتصادية طوال العام يندرج في سياق حرصها على حماية المستهلكين واهتمامها بسلامة أسواق الإمارة، موضحاً أن سلسلة الزيارات الرقابية، التي ينفذها مراقبو الإدارة، تتوزع بين مهام مختلفة، للتأكد من عمل الأسواق وفق المعايير والمواصفات المنشودة في الأنظمة والتعليمات السارية، وكشف المنتجات المغشوشة، وغيرها من المهام، التي تهدف إلى حماية المستهلك والتاجر معاً.
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