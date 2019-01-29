51.7 مليون تداولات «إعمار العقارية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

واصل مؤشر سوق دبي المالي الصعود بنسبة 1.23% إلى مستوى 2570.94 نقطة، مدعوماً بأسهم شركات العقار والتأمين والاستثمار والسلع والبنوك والخدمات والإتصالات.

شهد السوق تداول 165 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 241.5 مليون درهم، نفذت من خلال 3606 صفقات، وجرى تداول أسهم 33 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 9 شركات.

وتصدر سهم إعمار العقارية التداولات بقيمة 51.67 مليون درهم، وارتفع بنسبة 1.68% مغلقاً عند 4.24 درهم، تلاه سهم دبي الإسلامي بسيولة بقيمة 34.74 مليون درهم، وزاد بنسبة 2.52% ليغلق عند 5.29 درهم، تلاه سهم أرابتك بسيولة بقيمة 25.4 مليون درهم، وانخفض بنسبة 0.93% إلى 2.14 درهم.

وعلى صعيد الارتفاعات، جاء في المقدمة سهم المدينة للتمويل، وزاد بنسبة 6.43% مغلقاً عند 0.298 درهم، ثم سهم داماك، بارتفاع 5.79% عند 1.28 درهم، تلاه سهم جي إف إتش بارتفاعه 3.8% عند 0.929 درهم.

في المقابل، كان أكبر الخاسرين سهم المركز كوربوريشن وانخفض بنسبة 9.65% ليغلق عند 1.03 درهم، تلاه سهم إكتتاب، ونزل بنسبة 2.04% إلى 0.24 درهم، ثم سهم الخليجي التجاري، وانخفض بنسبة 1.52% ليغلق عند 0.65 درهم.