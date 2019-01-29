إطلاق خمس مبادرات حيوية لمجتمع الأعمال في دبي غداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

أكد محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي المدير لقطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية في اقتصادية دبي، أن النسخة الثالثة لملتقى شراكة مجتمع الأعمال الذي تنظمه اقتصادية دبي غداً الأربعاء، يشهد إطلاق 5 مبادرات حيوية لمجتمع الأعمال، تتمثل في النسخة المطورة من تطبيق «Engage DXB»، ومبادرة «دراسات استشراف المستقبل»، ومبادرة «مختبرات اقتصادية دبي للمستقبل»، ومبادرة «ورشة مستقبل قطاع التجزئة»، والمبادرة الخامسة تتضمن إضافة جائزة خاصة بالمؤسسات غير الربحية إلى جوائز دبي للجودة. ويجمع الملتقى، الذي يقام تحت شعار: «شراكة، استشراف، تعاون»، 300 من ممثلي مجالس ومجموعات الأعمال، إلى كبار المسؤولين وأصحاب القرار من القطاع الحكومي.

وقال السعدي، خلال تصريحات صحفية في دبي أمس،: «مبادرة النسخة المطورة من تطبيق «Engage DXB»، عبارة منصة تفاعلية ذكية طورتها اقتصادية دبي؛ للتفاعل بين الشركات العاملة في الإمارة، وتشمل المنصة: قاعدة بيانات الشركات المسجلة في قاعدة بيانات الدائرة، كما سيتم توسيع نطاقها لاحقاً لتشمل الشركات العاملة في المناطق الحرة، ويوفر التطبيق حزمة من الخدمات، إضافة إلى إمكانية عرض خدمات ومنتجات كل شركة، والإعلان عن الفعاليات التخصصية، التي تنظمها الشركات، ما يتيح إشراك مجتمع الأعمال بشكل فاعل». وأضاف: «تتمثل المبادرة الثانية؛في دراسات استشراف المستقبل، التي ترصد العوامل المستقبلية المؤثرة في اقتصاد دبي، وتشمل المبادرة الثالثة مختبرات اقتصادية دبي للمستقبل، ورش عمل تتخصص في قطاع معين». وبيّن السعدي أن المبادرة الرابعة فهى ورشة مستقبل قطاع التجزئة؛ وتهدف لتعزيز التنافسية وتجهيز البنية التحتية، ما يعزز نموالتجزئة، وتوسيع مساهمته في الاقتصاد المحلي، وتتضمن المبادرة الخامسة إضافة جائزة خاصة بالمؤسسات غير الربحية إلى جوائز دبي للجودة.