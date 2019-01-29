شكرا لقرائتكم خبر عن فقاعة تقنية جديدة على وشك الانفجار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

رنافوروهار*

نحن الآن نعيش وضعاً مشابهاً وغير متشابه مع طفرة الدوت كوم والكساد الذي حدث في مطلع القرن. وكما هي الحال الآن، كنا في المراحل المتأخرة من دورة الائتمان، حيث كان هناك الكثير من المال الذي يلاحق القليل من القيمة.

هناك هوة شاسعة تفصل بين مجريات الأحداث في المنتدى الاقتصادي العالمي الأخير في دافوس، والعالم الحقيقي. ولعل أبرز سمات تلك الهوة التفاؤل التقني الذي تحدث عنه العديد من المشاركين، والذي كان في تناقض حاد مع ما تتوقعه الأسواق وما تشهده أسهم قطاع التقنية هذا العام.

تبدو الموجة القادمة من عمليات الطرح على الاكتتاب العام الأولي مضطربة على وجه الخصوص. فقد ملأ الرئيس التنفيذي لشركة «أوبر»، دارا خسروشهاهي، جميع أرجاء المكان في دافوس، بالحديث عن الاكتتاب العام الأولي القادم لأسهم شركته. لكن الحديث لم يخل من نفحة من اليأس. ومن المرجح أن تحاول شركة «أوبر»، جنباً إلى جنب مع شركة «ليفت» ومجموعة كبيرة من شركات التكنولوجيا الكبرى، التي لا تزال ملكية خاصة، مثل «سلاك» و«إير بي إن بي»، طرح أسهمها للاكتتاب العام عاجلاً وليس آجلاً - ليس فقط بسبب المخاوف بشأن الركود القادم والأسواق المتقلبة، بل لأنها حققت مستويات نمو تجاوزت حد استيعابها على صعيد التمويل الخاص، ومن غير الواضح ما إذا كانت السوق ستتمكن من الحفاظ على تقييمها، في وقت تجاوز تقييم «أوبر» 100 مليار دولار، وتحرص هذه الشركات على تحقيق أعلى معدلات القيمة السوقية بينما الأسواق في حيص بيص.

نحن الآن نعيش وضعاً مشابهاً وغير متشابه مع طفرة الدوت كوم والكساد الذي حدث في مطلع القرن. و كما هي الحال الآن، كنا في المراحل المتأخرة من دورة الائتمان، حيث كان هناك الكثير من المال الذي يلاحق القليل من القيمة. و كان المستثمرون يعتمدون على سلسلة من عروض الاكتتابات الأولية السريعة لصب المزيد من الزيت على نار الأسواق التي كانت تقييماتها مبالغاً فيها بشكل واضح. وكلنا نعرف كيف انتهى ذلك على جانبي المحيط الأطلسي.

لكن هذا لا يعني أن المرحلة خلت من فرص خلق القيمة، كما هي حالنا اليوم. فمقابل كل تاجر تجزئة فاشل خرج من السوق بسبب طفرة الدوت كوم وفقاعتها، كانت هناك عدة أميال من كابلات النطاق العريض تمدد في باطن الأرض وهي التي مهدت لنجاح عمالقة التقنية اليوم بدءاً من مايكروسوفت وانتهاء بأمازون. واليوم يخفي الاقتصاد التشاركي ملايين الفرص التي لم تكن متاحة من قبل.

الفرق الحقيقي بين الحقبتين هو في أسواق رأس المال نفسها. فقد تبخر المال الاستثماري بعد عام 2000، ثم ظهر، ثم انكمش مرة أخرى بعد الأزمة المالية، ثم ارتد إلى مستويات قياسية بعد عام 2014. وقد انتشرت مجموعة من الشركات الجديدة الناشئة، لكن عدد الاكتتابات الأولية تراجع. وهذا يكشف عن المفارقة - ففي حين أن التكنولوجيا خفضت تكاليف تأسيس الشركات، ارتفعت تكاليف تحقيق النجاح في ظل منافسة محمومة على بلوغ الحد الرمزي للقيمة السوقية قبل عملية الطرح على الاكتتاب العام الأولي وهو مليار دولار.

وخلال السنوات الخمس الماضية، كان هناك نمو هائل في عدد هذه الفئة المدعوم برؤوس الأموال. ويمكن لشركات مثل «أوبر» و«ليفت» و«سبوتفاي» و«دروب بوكس» أن تفقد سيل الأموال المتدفق عليها من صناديق الاستثمار، ومع ذلك تستمر قيمتها السوقية في النمو، وهذا جزء من دينامية الأعمال الجديدة.

وساعد زوال الحواجز من وجه اللاعبين الجدد في زيادة عدد المنافسين وانطلاق سباق استثمارات مفتوح بهدف قنص حصة من السوق قبل فوات الأوان. ولم يقتصر انتفاخ الشركات على الفئة الخاصة بل تعداه إلى شركات تمويل المشاريع التي طفا على السطح منها أسماء لم تكن معروفة أصلاً بقيم تتراوح بين 10 و100 مليارات دولار مثل «سيكويا» و«سوفت بانك».

وهكذا دخلت اللعبة مرحلة التنافس على الأحجام. وكلما زاد عدد شركات تمويل المشاريع التي تشتري شركات ناشئة، وجد منافسوها أنفسهم مضطرين لمجاراتها. ولم تسفر تلك المرحلة فقط عن فقاعة اكتتابات أولية جديدة بل تضرر الشركات المدرجة التي بدأت مكاسبها في الانكماش. ولعل من الأمثلة التلقائية في هذا المجال نموذج شركة «أوبر» وتأثيره في شركات النقل ونموذج «إير بي إن بي» وتأثيره في القطاع الفندقي.

قد يكون هذا مفيداً لبعض شركات تمويل المشاريع التي توظف القيمة المضافة على موازينها الختامية في جذب المزيد من الزبائن ورفع رسوم إدارة الثروات.

لكن القيمة التي تحققها هذه الأنشطة للاقتصاد ككل غير واضحة.

فتمويل الشركات غير الرابحة بالقروض لخلق تكتلات احتكارية قد ينفع بعض رجال الأعمال والمستثمرين المغامرين، لكنه يفسد الاستثمار وأسواق العمل ويضر بالمنافسة.

وطالما أن المستثمرين يقبلون النمو مقياساً للقيمة، فلا بد أن تستمر الجوقة في العزف. لكن الباحثين في جامعة كالفورنيا يعتقدون أن حجم الشركات المنتفخ لن ينفعها في مواجهة الصدمات التي سوف تتعرض لها هذا العام، فضلاً عن أن هذا النموذج من الأنشطة القائمة على التمويل الرخيص بلغ منتهاه بعد رفع أسعار الفائدة.

* كاتبة في المال والاقتصاد