«دافوس» يستعرض نجاحات الإمارات في الرعاية الصحية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دافوس: ”الخليج 365”

عقد المنتدى الاقتصادي العالمي 2019 الذي اختتم أعماله في دافوس بسويسرا مؤخراً، حلقة نقاشية عن الرعاية الصحية، حيث تم عقد لجنة خاصة من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي حول مستقبل المنشآت الطبية.

وقال براسانت مانجات، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية: «خلال مناقشة اللجنة الحصرية لتحديات الحياة الواقعية والحلول المعروضة في مواجهة تلك التحديات، عرضت المجموعة عوامل نمو ونجاح المجموعة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها ولتصبح أكبر مشغل للرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي».