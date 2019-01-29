شكرا لقرائتكم خبر عن من قال إن مستقبل الاقتصاد العالمي صيني؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

مارتن وولف*

لدى الصين إمكانات كبيرة للاستمرار في مواكبة مستويات الإنتاجية في البلدان الأكثر تقدماً، وقدرة مؤكدة على توليد نمو سريع مستدام، ولكن الرهان على القدرات الإنتاجية وآفاق المستقبل لا يخلو من مخاطر.

يتسرع بعض المحللين في الحكم على الظواهر التي تسود اقتصاد العالم بين عصر وآخر. ففي الماضي القريب عاش الاقتصاد الصيني حوالي ثلاثة عقود من الازدهار.

وبعد انتصار الغرب المزعوم في الحرب الباردة ترنح النموذج الاقتصادي الغربي ومعه الديموقراطية الليبرالية. فهل نستخلص من هذا القياس أن النموذج الاستبدادي الصيني سيكون حتماً القوة الاقتصادية المهيمنة في العقود القليلة المقبلة؟ جوابي هو لا. لكن يبقى ذلك أحد الاحتمالات.

كان الرأي السائد على نطاق واسع في الثمانينات أن اقتصاد اليابان سيكون الأقوى عالمياً لكن تبين أن ذلك الرأي كان خاطئاً جداً. وفي عام 1956، قال نيكيتا خروتشوف، السكرتير الأول للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي، للغربيين «سوف ندفنكم!» وثبت بطلان ذلك الادعاء. ويكشف المثالان عن ثلاثة أخطاء متكررة هي استقراء الماضي القريب، وافتراض أن فترة النمو الاقتصادي السريع ستستمر إلى أجل غير مسمى؛ والمبالغة في فوائد مركزية توجيه المنافسة سياسياً واقتصادياً. وعلى المدى الطويل يبدو أن الأول سيكون جامداً وهشاً للغاية، بينما من المرجح أن يمتاز الأخير بالمرونة والتجديد التلقائي.

ومن الواضح اليوم أن المنافسة السياسية والاقتصادية الشديدة قائمة بين الصين والولايات المتحدة. هناك وجهة نظر تقليدية تقول إن اقتصاد الصين سيكون عام 2040 أكبر بكثير من اقتصاد الولايات المتحدة. لكن هل يمكن أن يكون هذا الرأي مخطئاً؟ ترى «كابيتال إيكونوميكس»، وهي شركة أبحاث مستقلة، بأن ذلك «وارد جداً» معتبرة أن فترة الأداء الفائق للصين ستصل إلى نهايتها قريباً.

هناك حجتان قويتان للبرهان على صحة هذا الرأي: أولاً، لدى الصين إمكانات كبيرة للاستمرار في مواكبة مستويات الإنتاجية في البلدان الأكثر تقدماً. وثانياً، لديها قدرة مؤكدة على توليد نمو سريع مستدام. لكن الرهان على القدرات الإنتاجية وآفاق المستقبل لا يخلو من مخاطر. فالنمو الصيني الذي غذته طفرة الاستثمار المدعومة بالقروض بعد أزمة عام 2008، يواجه خطر الهبوط المتسارع.

والأهم من ذلك أن معدل الاستثمار في الصين الذي بلغ 44 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، مرتفع للغاية. ومعدل الاستثمار الاستثنائي هذا هو الذي حافظ على نمو العرض والطلب بعد أزمة 2008. إلا أن نصيب الفرد الصيني من الاستثمارات الحكومية أكبر من نصيب الفرد في اليابان. كما أن تباطؤ تشكيل الأسر في المدن الصينية يعني أن عدد المنازل الجديدة المطلوبة حالياً أقل. وليس من المستغرب أن تكون عائدات الاستثمار قد تلاشت. وباختصار، لابد أن يصل النمو الذي يقوده الاستثمار إلى نهاية مبكرة.

وقد تقلصت الحوافز الحكومية الممنوحة للمصدرين بسبب كم الصادرات الضخم وهو ما انعكس سلباً في حركة النمو الاقتصادي. وتعزز الحرب التجارية مع الولايات المتحدة هذا التوجه. وبما أن الشريحة السكانية المناسبة لسن العمل في الصين آخذة في الانخفاض، وبالنظر إلى الزيادة الهائلة في حجم الدين، فإن الحفاظ على النمو السريع سيكون صعباً للغاية.

وبالنتيجة سوف يعتمد الطلب المستقبلي على وجود سوق استهلاكية محلية واسعة، بينما سيتطلب نمو العرض زيادة في «إنتاجية العامل الكلي» - وهو مقياس للابتكار. ولم يتجاوز معدل الاستهلاك في عام 2017 نسبة 39 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.وإذا كان الهدف هو دفع الطلب، فينبغي أن تنخفض نسبة المدخرات وأن تقفز حصة الأسرة من الناتج المحلي الإجمالي وكلاهما صعب المنال. أما أكبر عقبة تواجه كل التوجهات، لا سيما الزيادة المطلوبة في نمو الإنتاجية، فهي تغول النظام السياسي.

وقد استفادت الصين من الإصلاحات التي نفذها تشو رونغ جي، رئيس مجلس الدولة بين عامي 1998 و 2003. وفي غياب أي إصلاحات بعد ذلك لا يزال الائتمان يخصص بشكل تفضيلي لأعمال الشركات الحكومية، بينما يتزايد نفوذ الدولة على الشركات الخاصة كبيرة الحجم.

ومن المرجح أن يؤدي كل هذا إلى تشويه توزيع الموارد وإبطاء معدل الابتكار والتقدم الاقتصادي، حتى لو تم تجنب أزمة مالية لا مفر منها.

وباختصار، قد تفشل الصين في استنساخ تجربة الاقتصادات الأخرى ذات النمو المرتفع في شرق آسيا وتتحول إلى دولة ذات دخل مرتفع في وقت قصير. وإضافة إلى التشوهات المعمقة في اقتصادها، ستجد بكين نفسها في مواجهة بيئة عالمية أكثر عدائية. وتتوقع «كابيتال إيكونوميكس» أن تعزز تقنيات الذكاء الاصطناعي تفوق الغرب في المرحلة المقبلة وتعتقد أن سياسات ترامب التي لا تجد مؤيدين حالياً، ربما يكون لها تأثير نافع على صعيد دعم ذلك التفوق في مواجهة التوسع الصيني.

* فاينانشل تايمز